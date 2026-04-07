1926: La moda en París

Un cable anuncia las modificaciones en la moda femenina durante la presente estación. Las maniquíes de las más importantes casas de París han paseado los últimos modelos de los diseños primorosos de los artistas y de las manos laboriosas de las ‘midinettes’. El público elegante de Europa ha esperado tan importante acontecimiento con la misma ansiedad que los políticos los pactos de Locarno. Aquellos trajes multicolores que las esbeltas chiquillas han lucido bajo el sol resplandeciente del aristocrático Longchamp han de ser seguramente las que adopten las mujeres de la moda.

Un cable anuncia las modificaciones en la moda femenina durante la presente estación. Las maniquíes de las más importantes casas de París han paseado los últimos modelos de los diseños primorosos de los artistas y de las manos laboriosas de las ‘midinettes’. El público elegante de Europa ha esperado tan importante acontecimiento con la misma ansiedad que los políticos los pactos de Locarno. Aquellos trajes multicolores que las esbeltas chiquillas han lucido bajo el sol resplandeciente del aristocrático Longchamp han de ser seguramente las que adopten las mujeres de la moda.