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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: La moda en París

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Un cable anuncia las modificaciones en la moda femenina durante la presente estación. Las maniquíes de las más importantes casas de París han paseado los últimos modelos de los diseños primorosos de los artistas y de las manos laboriosas de las ‘midinettes’. El público elegante de Europa ha esperado tan importante acontecimiento con la misma ansiedad que los políticos los pactos de Locarno. Aquellos trajes multicolores que las esbeltas chiquillas han lucido bajo el sol resplandeciente del aristocrático Longchamp han de ser seguramente las que adopten las mujeres de la moda.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.