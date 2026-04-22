1926: La primera reunión del Radio Club

Anoche a las 8:30 p.m. se celebró en el local de la Sociedad Empleados de Comercio la primera reunión del Radio Club del Perú y se acordó nombrar una comisión que se encargue de la programación, organización, reglamentación de los trabajos. Integran esa comisión los señores: doctor Ulises Reátegui, Gerald Siler Alexandre, Álvaro Ferreyros y Pedro Isaac Concha. Antes de ocho días se reunirán las comisiones designadas para llenar su cometido y probablemente en la subsiguiente semana será elegido el comité de la naciente sociedad cuyo fin es velar por el desarrollo de este medio de comunicación en el Perú.

Anoche a las 8:30 p.m. se celebró en el local de la Sociedad Empleados de Comercio la primera reunión del Radio Club del Perú y se acordó nombrar una comisión que se encargue de la programación, organización, reglamentación de los trabajos. Integran esa comisión los señores: doctor Ulises Reátegui, Gerald Siler Alexandre, Álvaro Ferreyros y Pedro Isaac Concha. Antes de ocho días se reunirán las comisiones designadas para llenar su cometido y probablemente en la subsiguiente semana será elegido el comité de la naciente sociedad cuyo fin es velar por el desarrollo de este medio de comunicación en el Perú.