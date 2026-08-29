1926: La situación de Primo de Rivera

El “New York Tribune” informa, a través de su corresponsal en París, que brinda noticias de España, que el prestigio del dictador José Antonio Primo de Rivera ha disminuido considerablemente porque en los círculos oficiales no se participa del interés que el dictador tiene en las controversias sobre Tánger, el asiento en la Liga de Naciones y el antagonismo contra Francia y otras naciones aliadas, excepto Italia. La mayor oposición procede de los oficiales del Ejército, quienes aún se resienten del decreto de Primo de Rivera sobre la promoción militar por nombramiento en lugar de ancianidad.

El “New York Tribune” informa, a través de su corresponsal en París, que brinda noticias de España, que el prestigio del dictador José Antonio Primo de Rivera ha disminuido considerablemente porque en los círculos oficiales no se participa del interés que el dictador tiene en las controversias sobre Tánger, el asiento en la Liga de Naciones y el antagonismo contra Francia y otras naciones aliadas, excepto Italia. La mayor oposición procede de los oficiales del Ejército, quienes aún se resienten del decreto de Primo de Rivera sobre la promoción militar por nombramiento en lugar de ancianidad.