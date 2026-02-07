Inicio
OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Las fiestas del carnaval en el hotel Bolívar

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Dada la importancia social que este año han de alcanzar las celebraciones en el hotel Bolívar durante las fiestas del carnaval, hemos procurado informarnos con el mayor detalle posible de la organización que a esas fiestas se dará. El director del hotel ha reservado, para la celebración, el inaugurar las terrazas del local, lugar muy adecuado por la estación que atravesamos, pues se goza allí de una temperatura notablemente fresca. Desde días atrás vienen haciéndose arreglos en aquel lugar para que reúna todas las condiciones de comodidad, elegancia y buena disposición.

