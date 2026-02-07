1926: Las fiestas del carnaval en el hotel Bolívar
Dada la importancia social que este año han de alcanzar las celebraciones en el hotel Bolívar durante las fiestas del carnaval, hemos procurado informarnos con el mayor detalle posible de la organización que a esas fiestas se dará. El director del hotel ha reservado, para la celebración, el inaugurar las terrazas del local, lugar muy adecuado por la estación que atravesamos, pues se goza allí de una temperatura notablemente fresca. Desde días atrás vienen haciéndose arreglos en aquel lugar para que reúna todas las condiciones de comodidad, elegancia y buena disposición.