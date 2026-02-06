(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1926: Robo de repuestos para autos
1926: Robo de repuestos para autos

1926: Robo de repuestos para autos

Don Francisco Ramos, quien tiene su domicilio en la calle del Rastro de San Francisco, viene siendo víctima desde hace varios meses de frecuentes robos de repuestos para automóviles y camiones en su oficina de la calle de Ormeño 1105. No existen sospechas más o menos fundadas acerca del autor de los robos que irrogan serio daño a este industrial, quien debido a las gestiones que ha hecho, de acuerdo con la policía, ha conseguido recuperar varios repuestos por valor de veinte libras de la tienda de don J. Piaggio, situada en la calle de Malambo 70.

