1926: Un maleante herido de bala en el Callao

En el puerto del Callao ha ocurrido un suceso sangriento. Ayer se presentó en una encomendería el maleante Lorenzo Amador Perlado, acompañado de otros individuos de los bajos fondos sociales, y pidió una botella de aguardiente, negándose a despacharlo el ‘chino’ Augusto Chang. Esto desagradó a Perlado, quien cogió la balanza que había en el mostrador y se la arrojó al dependiente para luego agredirlo a puñadas y puntapiés. Entonces apareció el dueño del establecimiento con un revólver calibre 32 y disparó sobre el agresor, hiriéndolo en el pulmón izquierdo.

En el puerto del Callao ha ocurrido un suceso sangriento. Ayer se presentó en una encomendería el maleante Lorenzo Amador Perlado, acompañado de otros individuos de los bajos fondos sociales, y pidió una botella de aguardiente, negándose a despacharlo el ‘chino’ Augusto Chang. Esto desagradó a Perlado, quien cogió la balanza que había en el mostrador y se la arrojó al dependiente para luego agredirlo a puñadas y puntapiés. Entonces apareció el dueño del establecimiento con un revólver calibre 32 y disparó sobre el agresor, hiriéndolo en el pulmón izquierdo.