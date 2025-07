El rol del Derecho Internacional Público en la guerra

El conflicto entre Irán e Israel representa un reto complejo para el derecho internacional público (DIP), al involucrar temas claves como el uso de la fuerza, la legítima defensa, el respeto al derecho internacional humanitario y la eficacia del sistema de seguridad multilateral.

Uno de los pilares del DIP es la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Solo se admite como excepción la legítima defensa frente a un ataque armado o la autorización del Consejo de Seguridad. Sin embargo, las tensiones han escalado: las muertes de mujeres y niños se cuadruplicaron y los asesinatos de periodistas superaron los 80 casos. La gravedad humanitaria es evidente. Los ataques a civiles, el empleo de armamento pesado en zonas pobladas y la destrucción de infraestructura podrían constituir crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma.

La participación de actores armados no estatales extiende el marco jurídico más allá del plano bilateral. Aunque Irán e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional podría ejercer jurisdicción si el Consejo de Seguridad lo remite o si los crímenes ocurren en territorios de Estados parte. La inacción del Consejo de Seguridad refleja una crisis estructural del sistema multilateral. La vulneración del principio de no intervención y el uso político del derecho a la legítima defensa exponen los límites del orden jurídico internacional, cuya legitimidad exige reformas profundas y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. La crisis exige repensar los mecanismos de cumplimiento y promover reformas que prevengan la impunidad.