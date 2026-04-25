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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Enterrar o cremar? Mejor escuchar

    Lucía Bonilla
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Ucsur

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Después del fallecimiento de mi papá debido al cáncer, hubo una disputa sobre qué haríamos con el cuerpo. Él siempre dijo que quería ser cremado y que bajo ninguna circunstancia quería ser enterrado. Aun así, algunos familiares quisieron imponer sus creencias religiosas o promover el entierro tradicional por encima de lo que él deseaba. Como hijos, priorizamos cumplir su deseo, sabiendo que la cremación debía ser voluntad del fallecido, dejando de lado opiniones y creencias de nuestros seres queridos.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.