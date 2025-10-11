Hay matices

“Pero, ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida?”. Esa frase aparece en “El túnel” de Ernesto Sábato, una novela que leí por primera vez cuando tenía 15 años, y que me marcó profundamente. Hoy me vuelve a la cabeza cada vez que veo cómo se juzga todo, cómo se escudriña cada gesto, cada palabra, como si todo debiera tener un sentido claro, correcto, aceptable.

Vivimos en una época donde la cultura de la cancelación se ha convertido en una respuesta inmediata al error, al desacuerdo, a la diferencia. Se busca una explicación para todo, y si no la hay, se inventa. Si alguien no encaja en el molde moral, se le borra. Se le exige una perfección imposible y, cuando falla, se le expulsa como si nunca hubiera valido nada.

En medio de esa exigencia constante, recuerdo una frase del escritor ruso León Tolstói: “Entre más inteligente eres, más puedes ver y sacar la bondad en otros”. Quizás esa sea la mirada que falta: la que entiende que hay errores que no definen, palabras sacadas de contexto, personas que no pueden reducirse a un solo instante. La que reconoce que la verdadera inteligencia está en la capacidad de relacionarnos con los demás con gentileza.

Estamos perdiendo la capacidad de simplemente observar, escuchar y dudar. De aceptar que no todo puede ni debe explicarse. Que vivir plenamente no exige comprenderlo todo, sino dejar espacio para el gris, para lo incierto, para lo humano, para esa imperfección que constituye la esencia misma de nuestra existencia.

Porque, al final, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro.