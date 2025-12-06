Invertir en becas es invertir en crecimiento

Okaren Cabrera
En el Perú, hablar de becas suele asociarse con apoyo social para jóvenes de bajos recursos, pero no son un programa asistencialista ni un beneficio transitorio: son una inversión económica estratégica que fortalece la productividad, impulsa la movilidad social y mejora la competitividad del país.

Un país que beca no subsidia; invierte. Los beneficiarios de programas de becas no solo acceden a educación superior, sino que regresan a la economía como profesionales que generan mayor valor, tributan más, crean emprendimientos, contribuyen con innovación y elevan la calidad del capital humano.

El costo de no invertir también es claro. Reducir o postergar becas significa menos profesionales en áreas críticas como salud, tecnología, educación e ingeniería, limitar la investigación, frenar la innovación y ampliar la brecha entre quienes pueden pagar una educación de calidad y quienes quedan fuera del sistema por razones económicas. En un país con profundas desigualdades, recortar becas es retroceder en productividad, desarrollo y cohesión social.

Las becas no solo transforman vidas; transforman economías locales. Cada becario que vuelve a su región impulsa proyectos, genera empleo y eleva el estándar profesional de su comunidad. La movilidad social que producen es uno de los motores más potentes del crecimiento económico inclusivo.

Si aspiramos a un Perú más competitivo, más productivo y menos desigual, las becas no deben reducirse, sino fortalecerse. La educación no es un gasto, es la inversión más rentable que puede hacer un país.

Okaren Cabrera es estudiante de Administración y Negocios Internacionales en la UPC

