Mirar al exterior para fortalecer al Perú

Según el Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial, la confrontación geoeconómica es el mayor riesgo global a corto plazo. Guerras comerciales, tensiones en cadenas de suministro y disputas entre potencias se perciben como asuntos lejanos para el Perú. En un país marcado por problemas estructurales y urgencias inmediatas, el contexto internacional queda relegado: ¿por qué mirar hacia el exterior cuando los desafíos internos parecen desbordar la agenda nacional?

En un mundo interconectado, las decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras influyen directamente en los precios que pagamos, la estabilidad de los mercados y el margen de acción del Estado. Las economías emergentes son especialmente vulnerables a las dinámicas de las grandes potencias. China, principal socio comercial del Perú, influye en nuestra economía: la desaceleración de su crecimiento afecta al país debido a la alta dependencia de las exportaciones mineras.

El entorno global también condiciona los modelos de desarrollo. La relevancia creciente de los ODS y los criterios ESG ha llevado a Estados y empresas a replantear sus prácticas, incorporando factores sociales y ambientales. Estas transformaciones repercuten en el mercado peruano y en el diseño de políticas públicas.

Por ello, una perspectiva internacional no resta importancia a los problemas internos: los fortalece. Entender las dinámicas globales permite al Perú anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y consolidar su desarrollo. Ignorar lo internacional no protege al país; lo debilita.