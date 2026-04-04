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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Un ‘outsider’ nos salvará?

“El problema es que no existe una mirada al sistema desde el funcionamiento institucional”.

    Renzo Haruo Kuwata
    Por

    Estudiante de Ciencia Política en la UNMSM

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    "Mientras sigamos buscando un héroe sin mirar la plataforma partidaria de la que viene y sin una visión por la institucionalización del sistema, seguiremos en un péndulo". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "Mientras sigamos buscando un héroe sin mirar la plataforma partidaria de la que viene y sin una visión por la institucionalización del sistema, seguiremos en un péndulo". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    El problema con quienes se entusiasman por un aparente ‘outsider’ o miran el debate y las redes a la espera de un nuevo líder, es que terminan cayendo en lo que la politología advierte desde hace años: los peruanos siguen a la espera de un mesías capaz de transformar el sistema corrupto. Esto no solo es problemático por ser terreno fértil para las retóricas populistas bajo la dinámica yo-ellos. Esto lo sabemos de panfleto.

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