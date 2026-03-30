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Sánchez, el falso ‘outsider’

“En sus mítines, Sánchez reproduce el tono, el discurso y la narrativa de Castillo: pueblo versus élites, Lima versus regiones, sistema versus oprimidos”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Roberto Sánchez. Foto: Congreso.
    Roberto Sánchez. Foto: Congreso.

    El congresista Roberto Sánchez quiere presentarse como un ‘outsider’, como alguien que viene de fuera a enfrentar al sistema. Pero hay un problema: es parte del sistema. No solo es congresista, sino que fue ministro durante todo el gobierno de Castillo y ha sido beneficiario de las propias dinámicas del Congreso que hoy critica. Más que un ‘outsider’, es un ‘insider’ que intenta reescribir su papel en esta historia.

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