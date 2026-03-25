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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La dramática búsqueda del outsider

“Existen razones suficientes para afirmar que parte del electorado está en la búsqueda de un outsider”.

    Fernando Huamán Flores
    Por

    Director del Centro de Investigación en Opinión Pública, UDEP

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Si hay algo que caracteriza la vida política del Perú de los últimos años es la sensación de incertidumbre. Los ejemplos para sostener esta afirmación son innumerables, pero quizás el más evidente sea el hecho de haber conocido a ocho presidentes en diez años. Aunque la raíz del problema la podemos encontrar en la desequilibrada relación de poder entre el Ejecutivo y Legislativo, en las denuncias de corrupción a los expresidentes, y en el cálculo político de quiénes han privilegiado la ovación de la opinión pública y los intereses partidarios por encima de las lógicas institucionales, lo cierto es que la ciudadanía está cansada de estos juegos de poder y manifiesta su desafección política en el alto porcentaje de indecisos que no sabe por quién votar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.