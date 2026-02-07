Agárrenme que me voy
Las mil y una fintas de retiro de Carlos Álvarez.
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, está que se va y se va, y -al momento de escribir estas líneas – no se ha ido. A raíz de la tormenta política desatada en torno a la orientación de parte de los fondos públicos recibidos por su partido para solventar la franja electoral a cierto canal de televisión digital de sintonía opinable, el otrora humorista colocó el miércoles un video en las redes en el que emplazaba a la organización a la que pertenece a “sancionar y expulsar al o los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos”. Y añadió: “si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado soy yo “. Un ultimátum del que difícilmente se puede retroceder. Álvarez, sin embargo, fue más allá y, al día siguiente, en otro video en el que se lo veía sentado en un automóvil estacionado frente a una casa, dijo que estaba por entrar a una reunión con el presidente de País para Todos, Vladimir Meza, y que tras esa conversación, tomaría su “decisión”. Obviamente, la de si ir adelante con su postulación o retirarla. Agregó, no obstante, que se reafirmaba en lo ya señalado. “Si no hay culpables, si no hay sanción, entonces yo doy un paso al costado”, anunció… Pero la conversación se produjo, las horas empezaron a pasar y, de la decisión, ni noticia. Por la noche, en el programa de Beto Ortiz, Álvarez contó que había recibido información del partido sobre el asunto y que “estaba evaluando” la situación. Finalmente, en un tercer video, apareció demandándole al Ministerio Público –y ya no a la dirigencia de su organización política– una investigación al respecto, dejando la clara sensación de que lo suyo, más que una renuncia, es una renuencia irrevocable a declinar sus aspiraciones presidenciales.