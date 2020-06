La Contraloría General de la República advirtió una serie de deficiencias en la construcción de nuevos ambientes en los establecimientos de salud de Huaraz y Nuevo Chimbote, que financia el Gobierno Regional de Áncash, para atender a los pacientes de coronavirus durante la crisis sanitaria.

El nuevo local del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, situado en Nuevo Chimbote, carece de áreas e instalaciones técnicas exigidas por la normativa técnica de salud y presenta serios errores en la infraestructura.

El Informe de Hito de Control N° 4902-2020-CG/GRAN-SCC revela que la gestión de Juan Carlos Morillo Ulloa aprobó el expediente técnico de la obra sin considerar la totalidad de ambientes contemplados en el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del Coronavirus, como triaje, consulta externa/urgencia y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los peritos constataron que los componentes y planos de las instalaciones mecánicas no consideraron la instalación de sistemas de contención de aires contaminantes y de climatización en las salas de hospitalización, áreas que tampoco cuentan con servicios higiénicos para los pacientes, entre otros aspectos.

El nuevo ambiente, valorizado en más de S/500.000, ha sido recepcionado por el Gobierno Regional de Áncash el pasado 22 de mayo, situación que podría generar que la obra se liquide sin haberse cumplido con la totalidad de lo contratado.

En este sentido, la Gerencia Regional de Control de Áncash argumenta que estas situaciones adversas limitan la capacidad de respuesta del nosocomio ante la emergencia sanitaria y ponen en riesgo la salud de los usuarios, personal asistencial y su entorno, aseguraron los auditores de la Gerencia Regional de Control de Áncash.

Situaciones adversas en local COVID-19 de Huaraz

En el Hospital Víctor Ramos Guardia, de Huaraz, la Contraloría halló deficiencias en el expediente técnico del proyecto para la remodelación de la infraestructura complementaria de atención COVID-19, así como en la adquisición de equipamiento médico, que contempla una inversión de más de S/12 millones.

Los peritos detectaron que el proyecto fue elaborado sin tener en cuenta los ambientes de consulta externa, urgencia y área de nutrición estipulados en el Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud, lo que limitaría que los pacientes accedan a estos servicios.

El local del Hospital Regional de Nuevo Chimbote carece de áreas e instalaciones técnicas exigidas por la normativa técnica de salud. (Foto: difusión Contraloría)

Respecto a las áreas de hospitalización, los especialistas señalan que no se han considerado conexiones para un grupo electrógeno ni estabilizadores de voltaje para la instalación de equipos biomédicos. Añaden que la obra de remodelación lleva 27 días de retraso.

Sobre las adquisiciones de equipos, la Contraloría advirtió que la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales emitió la orden de compra por S/1′040.000 para la compra de ocho ventiladores mecánicos portátiles sin indagar los precios en el mercado, lo que podría generar que no se estén consiguiendo en las mejores condiciones de precio y calidad.

Asimismo, se evidenció la demora en la entrega de 20 camas clínicas metales rodables y equipos nebulizadores, esterilizadores y electrocardiógrafos. Los resultados de las acciones de control fueron comunicados al gobernador Juan Carlos Morillo el último 2 de junio para la implementación de las medidas preventivas y correctivas.

Empresa contratista responde

Por su parte, Frank Gil Guzmán, representante de la empresa Inversiones Pachioni e Ingenieros Contratistas, que ejecuta la obra de remodelación en el hospital de Huaraz, dijo que la compañía ha cumplido con ejecutar lo que establece el expediente técnico y que existen algunas observaciones mínimas que se pueden subsanar.

“Todas la instalaciones se prestan para la hospitalización de pacientes. El expediente tal vez ha sido mal elaborado en un 5%, pero lo demás se ha ejecutado tal y como está. Todo se tiene que regularizar al terminar la obra y demostrar que sí se ha ejecutado por la emergencia”, declaró el asistente del residente del proyecto.

Este agregó que no pueden avanzar con el proyecto porque el Consejo Regional de Áncash no ha aprobado el contrato de la obra y dos expedientes adicionales, en consecuencia, el Gobierno Regional no ha cancelado la primera valorización equivalente a más de un millón de soles. “Al último se fiscalizará esta obra, pero tenemos que garantizar que este hospital va a funcionar durante el estado de emergencia y tiene que usarse para la atención de los pacientes de coronavirus”, sostuvo.

Vale recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado investigaciones preliminares para los dos casos. Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, a la fecha, en Áncash, se reportan 4.647 pacientes infectados con el coronavirus y 284 personas fallecidas a causa de este.

No obstante, la Dirección Regional de Salud de Áncash registra 564 casos positivos de COVID-19 y 18 defunciones en la provincia de Huaraz, mientras que en la jurisdicción del Santa se cuentan 3.838 pacientes contagiados y 289 decesos.

