Carmen Mamani, una trabajadora de limpieza pública de Arequipa, evitó que un joven, en aparente estado de ebriedad, se lanzara del Puente Grau, el viernes 29 de noviembre, según reportó el municipio distrital en sus redes sociales.

Mamani observó al sujeto, de aproximadamente 25 años, sentado en el borde del puente con una botella de licor en las manos, y presumió que se trataba de un posible intento de suicidio.

“Vi pasar a un joven que se veía triste y llorando, pero seguí con mis labores”, relató la madre de familia, quien más tarde notó actitudes sospechosas en el joven. “Tenía una botella en la mano, como si estuviese tomando valor [para lanzarse]”, añadió, mientras las cámaras de seguridad registraban el momento.

A pesar de haber llamado a la central policial, los agentes no llegaron de inmediato, y por ello que decidió actuar por su cuenta. “Decidí llamar al 105 y esperé a que llegara la policía. Sin embargo, como no venían, reuní valor y me acerqué a él. Lo tomé por la cintura y lo derribé al suelo”, explicó, para luego relatar que, en un nuevo intento, el joven intentó lanzarse, pero la trabajadora logró evitarlo al abalanzarse sobre él para inmovilizarlo y mantenerlo calmado.

Gracias a su intervención, la tragedia fue evitada. Mientras que Mamani mantenía bajo control al joven, la Central de Cámaras de Seguridad Ciudadana alertó por segunda vez a la Policía Nacional, que finalmente llegaron al lugar para trasladarlo a la comisaría de Santa Martha, donde fue evaluado.

El Puente Grau es uno de los puntos más emblemáticos de Arequipa, cruza el río Chili y conecta el Cercado de Arequipa con el distrito de Yanahuara. Construido en 1884, es una importante vía tanto para vehículos como para peatones. Al ser consultada sobre su acción, Mamani comentó: “Lo hice por humanidad. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de proteger la vida de los demás”.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Arequipa no ha confirmado si le otorgará algún reconocimiento o incentivo por su accionar, ni tampoco ha informado sobre el estado actual del joven.