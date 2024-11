En las últimas horas, una noticia ha conmocionado al mundo artístico nacional, ya que un terrible accidente en la carretera de Arequipa a Puno, en el que se encontraban Esther Sedano y los integrantes de su grupo ‘Media Naranja’ resultaron fuertemente heridas tras un violento impacto frontal entre un colectivo y un tráiler. La artista folclórica se dirigía junto a su equipo de trabajo a una presentación cuando ocurrió el lamentable suceso, y las primeras hipótesis indican que el chofer que causó el accidente podría haber estado en estado de ebriedad o haberse quedado dormido. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ ESTHER SEDANO EN AREQUIPA?

La tarde del último domingo, exactamente en el kilómetro 179+500 de la vía, a la altura del distrito de San Antonio de Chuca, Arequipa, Esther Sedano y su grupo ‘Media Naranja’ sufrieron un lamentable accidente debido a que el vehículo donde se encontraba la agrupación fue impactada de frente por un tráiler, dejando a los integrantes del colectivo con varias contusiones y fracturas, por lo que fueron trasladados de emergencia a la clínica San Pablo de Arequipa.

Esther Sedano y los integrantes de su grupo ‘Media Naranja’ resultaron fuertemente heridas tras un violento impacto frontal entre un colectivo y un tráiler. Foto: Wilmar Ilman

De acuerdo con la plataforma ‘Full Ritmo’, varios músicos se encuentran en estado delicado y necesitan ser llevados de inmediato a una posta más cercana para el respectivo cuidado médico, mientras que Esther Sedano sufrió una fractura en el brazo y se encuentra en estado de shock. En el caso del vocalista principal, Wilmer Ilman, no se encontraba en el momento de los hechos, pues estaba en otra provincia, pero cuando se entero de lo sucedido se dirigió hasta el lugar para cuidar de su pareja y los otros miembros de la banda.

Asimismo, varios artistas del folclore han mostrado su apoyo a los músicos, difundiendo a través de las redes sociales imágenes del vehículo en el que viajaba Esther Sedano, completamente destrozado. Por su parte, las autoridades locales están investigando las causas del accidente, sospechando que el mal estado de la vía o el exceso de velocidad hayan sido factores determinantes. Como consecuencia de la colisión, la carretera fue cerrada parcialmente, lo que provocó tráfico.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES DE ESTHER SEDANO?

Tras el fatídico accidente que sufrió Esther Sedano y su orquesta, los seguidores de la cantante peruana no tardaron en expresar su apoyo mediante mensajes de aliento y esperanzas en las redes sociales. “Estamos contigo, Esther Sedano, dios te bendiga, oraremos por usted”, “No es fácil ser artista, cuida a mis amigos musicales, “Esperemos que no sean de gravedad sus lesiones”, “Fuerzas Esther, saldrás de este mal momento”, y “Qué triste es la vida y lo peor es que no tenemos seguro los músicos”, escribieron algunos internautas, mostrando su solidaridad en estos momentos difíciles que atraviesan varias familias.

ACCIDENTE DEJÓ UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS EN HUANCAYO

Lo que parecía ser un día de competición entre los equipos C.D. Juventud Bellavista y U.D. Familia Chocca en el estadio de Coto Coto se convirtió en una tragedia. Era alrededor de las 4 de la tarde, cuando los jugadores y el árbitro decidieron salir del campo de juego debido a las condiciones climáticas, pero un impactante rayo cayó sobre uno de los arqueros y el defensor José Hugo De la Cruz Meza. A pesar de que ambos fueron trasladados al hospital Carrión de Huancayo, solo se confirmó el deceso de De la Cruz, mientras que el guardameta se encuentra en estado grave a causa de las quemaduras sufridas por el relámpago.

Por su parte, otros tres jugadores también resultaron heridos debido al accidente, quienes fueron identificados como Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 años; Josep Gustavo P. Ch., un menor de 16 años (J. G. P. Ch.); y Cristian César Pituy Cahuana, de 24 años. Los testigos que estaban presentes en el recinto mencionaron que los equipos se retiraban debido a las malas condiciones del clima cuando fueron impactados por esta poderosa descarga eléctrica, a pesar de haber sido advertidos sobre el mal tiempo.