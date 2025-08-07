La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anuncia el lanzamiento de la convocatoria al reconocimiento “Jorge Basadre Grohmann”, edición 2025, para destacar el trabajo de bibliotecarios, bibliotecólogos y bibliotecas que hayan realizado aportes significativos al desarrollo bibliotecario del país y de su comunidad, con énfasis en el fortalecimiento de la interculturalidad como base de una sociedad más democrática.

Para postular, se deben revisar las Bases de la Convocatoria, descargar y completar la Carta de presentación y registrarse a través del siguiente formulario: https://formularioincripcion.bnp.gob.pe/#/jorgebasadre/registro/6

Las postulaciones se podrán realizar hasta el domingo 17 de agosto a las 23:59 horas. La inscripción es gratuita y también se podrá remitir a través de la Plataforma Virtual de Trámite Documentario.

Los documentos que conformen la postulación deberán contener información objetiva, clara, verificable e incluir el logro, resultados y posible impacto, según lo solicitado en las bases.

La Biblioteca Nacional del Perú podrá presentar postulaciones de oficio, desde una propuesta que surja de sus órganos de línea involucrados en funciones relacionadas a las que son materia de la presente convocatoria.

Las categorías y subcategorías del reconocimiento “Jorge Basadre Grohmann” son las siguientes:

CATEGORÍA: Trayectoria a la gestión bibliotecaria

Subcategoría: Trayectoria profesional bibliotecaria.

Subcategoría: Gestor de cambio para las bibliotecas.

Subcategoría: Trayectoria institucional bibliotecaria.

Subcategoría: Trayectoria institucional dirigida a bibliotecas impulsadas por iniciativas privadas o comunales.

CATEGORÍA: BUENAS PRÁCTICAS BIBLIOTECARIAS

Subcategoría: Innovación en la gestión bibliotecaria.

Subcategoría: Acceso al libro, mediación y fomento de la lectura en el ámbito de las bibliotecas.

Cualquier comunicación o consulta en torno a las bases y/o al reconocimiento deberá ser remitida al siguiente correo electrónico: dgab@bnp.gob.pe.