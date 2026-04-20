Resumen

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El evento contó con la participación del jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla; la rectora de San Marcos, Jerí Ramón Ruffner; y el secretario y jefe de la sección cultural de la embajada de la Argentina en el Perú, Diego González, quienes destacaron el valor de esta publicación como un hito de diplomacia cultural.
El evento contó con la participación del jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla; la rectora de San Marcos, Jerí Ramón Ruffner; y el secretario y jefe de la sección cultural de la embajada de la Argentina en el Perú, Diego González, quienes destacaron el valor de esta publicación como un hito de diplomacia cultural.
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En una ceremonia realizada en la histórica Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, presentó oficialmente “Pasaporte Perú – Argentina: Palabras que enlazan a dos países hermanos”, una antología literaria binacional que traza más de cuatro siglos de diálogo cultural entre ambas naciones.

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