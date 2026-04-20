En una ceremonia realizada en la histórica Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, presentó oficialmente “Pasaporte Perú – Argentina: Palabras que enlazan a dos países hermanos”, una antología literaria binacional que traza más de cuatro siglos de diálogo cultural entre ambas naciones.

El evento contó con la participación del jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla; la rectora de San Marcos, Jerí Ramón Ruffner; y el secretario y jefe de la sección cultural de la embajada de la Argentina en el Perú, Diego González, quienes destacaron el valor de esta publicación como un hito de diplomacia cultural.

“Este no es solo un libro. Es la prueba de que Perú y Argentina llevan siglos dialogando a través de la literatura. La cultura fue nuestra primera forma de encuentro, incluso antes de las fronteras”, destacó Yangali durante su intervención.

Esta publicación de bolsillo reúne más de 40 textos de autores fundamentales como César Vallejo, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, entre otros, configurando un mapa literario que evidencia los vínculos históricos, intelectuales y afectivos entre ambos países.

Editado de manera conjunta por la Biblioteca Nacional del Perú, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el “pasaporte” cultural propone una lectura innovadora del vínculo bilateral, integrando literatura, historia y símbolos compartidos que van desde el Virreinato hasta la actualidad.

Hay un dato muy interesante que se revela en las páginas de este libro. Data de 1776. Ese es el año en que se publicó El lazarillo de ciegos caminantes, primer relato sobre el vínculo entre Lima y Buenos Aires. Es decir, antes del general José de San Martín y antes de la independencia del Perú, ya nos leíamos con la Argentina.

Además, en este “pasaporte” también se evidencia que Borges escribió sobre el Perú; que Vallejo vivió en el imaginario argentino; que Cortázar le dedicó un poema a los Andes. No son hechos aislados: son vínculos literarios concretos, documentados, que esta antología reúne por primera vez.

La obra, de 116 páginas, será además la publicación representativa del Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, donde nuestro país participará como invitado de honor, consolidando así su presencia en el circuito cultural internacional.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Nacional del Perú reafirma su rol como promotora de la lectura y la memoria, y posiciona al libro como una herramienta clave de integración, diálogo y proyección cultural.