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Más de 3,000 personas y 6,000 libros en la gran caravana de la BNP que llevó cultura donde antes no llegaba
Más de 3,000 personas y 6,000 libros en la gran caravana de la BNP que llevó cultura donde antes no llegaba
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La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, emprendió la Gran Caravana Regional de la Lectura – Edición Andes Centrales, una intervención territorial que, del 21 al 24 de abril, llevó libros, actividades culturales y servicios bibliotecarios a siete localidades de cinco regiones del país: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

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