La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, emprendió la Gran Caravana Regional de la Lectura – Edición Andes Centrales, una intervención territorial que, del 21 al 24 de abril, llevó libros, actividades culturales y servicios bibliotecarios a siete localidades de cinco regiones del país: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

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La caravana llegó a Ambo, Lircay, Oxapampa, Ocopa, Yanacancha, Llaupi y Huamanga, activando espacios públicos con talleres, cuentacuentos en quechua, mediaciones de lectura, actividades artísticas y encuentros con autores regionales. En total, se entregaron 6,000 libros y se logró impactar a más de 3,000 personas, quienes accedieron por primera vez —en muchos casos— a libros físicos, contenidos digitales y experiencias culturales vivas.

Cada parada fue un acto de encuentro. En Ambo, la lectura se convirtió en celebración comunitaria. En Lircay, niñas y niños se acercaron al libro desde el juego y la oralidad. En Oxapampa, los relatos del bosque dialogaron con saberes locales. En Ocopa, la memoria cobró valor con la declaratoria de 46 unidades bibliográficas como Patrimonio Cultural de la Nación, resguardadas en el histórico convento franciscano.

En Yanacancha, Pasco, la BNP dio un paso estructural: inauguró un centro de acopio desconcentrado de depósito legal, acercando por primera vez este servicio a autores y creadores locales, quienes ya no tendrán que viajar a Lima para registrar sus obras.

En Llaupi, Junín, la caravana dejó una huella tangible y transformadora: la inauguración de Yachay Wasi – Casa del Conocimiento, la tercera biblioteca rural de la Red Nacional que la BNP viene impulsando para cerrar brechas de acceso al libro en comunidades 100 % rurales.

En Huamanga, Ayacucho, el recorrido alcanzó uno de sus momentos más significativos: la entrega de declaratorias de 15 unidades bibliográficas como Patrimonio Cultural de la Nación, sumando un total de 61 bienes declarados en toda la caravana, entre Ocopa y Ayacucho. Un gesto que reafirma que preservar la memoria también es construir futuro.

La jornada culminó el 24 de abril en la plazoleta de San Juan Bautista, con un fin de fiesta que reunió a la ciudadanía en torno a talleres, biblioteca móvil, presentaciones artísticas y actividades culturales abiertas, consolidando el espíritu de esta iniciativa: llevar la cultura al territorio, no esperar que el territorio llegue a ella.

Además, durante la caravana se otorgaron certificados de depósito legal a autores locales, fortaleciendo el ecosistema editorial regional y garantizando que sus obras formen parte de la memoria bibliográfica del país.