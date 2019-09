La madrugada del sábado 21 de setiembre, un grupo de ronderos, acompañados por personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca (Cajamarca), fue grabado cuando agredían a una joven extranjera en la calle Jorge Chávez del distrito de Bambamarca.

Oriana Rosas Pérez, de 20 años, denunció al personal de Serenazgo de este distrito debido a que, de acuerdo con su testimonio, fue agredida sin mayores explicaciones. Ella transitaba por la calle junto a un grupo de amigos, también de nacionalidad venezolana, al momento del ataque.

“Fui al karaoke con unas compañeras. Cuando salgo a las 3 a.m., no estaba borracha ni peleando en la calle, solo iba a mi cuarto. Se bajó uno del Serenazgo y me dijeron que me fuera de su país. No solo a mí, éramos tres amigas con tres amigos y mi pareja”, dijo Rosas a Cajamarca Reporteros. “Como estaban diciendo eso, le pegaron primero a uno de mis compañeros y a nosotros. A mí me pegaron más”, relató.

En el video se le escucha a Rosas Pérez pedir a los ronderos que no la golpeen más.

Por su parte, el Serenazgo de Bambamarca dijo que antes de estos hechos, ellos fueron agredidos por el grupo de extranjeros. “El Serenazgo fue a decirles que se retiraran porque estaban alterando el orden público desde las 3 de la mañana. Ahí fue cuando ellos se resistieron y entonces la ronda campesina les dijo que se retiraran. Como estaban en estado de ebriedad, agarraron piedras y las tiraron al carro de Serenazgo. La ronda interviene y seguramente los agredieron”, dijo un agente que solicitó no revelar su nombre.

Cuestionado sobre la reacción de la ronda y Serenazgo, contestó: “Hay violencia. Nosotros tenemos órdenes para no agredir a nadie, pero cuando nos atacan sí podemos defendernos”. "La chica vino en defensa del que agarró las piedras”, agregó.

El miércoles 25, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bambamarca dispuso que la investigación se lleve a cabo por el delito de lesiones y se recabe la declaración de Oriana Rosas Pérez, quien contó con la participación de la abogada del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Hualgayoc, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La joven obtuvo patrocinio legal en la toma de su declaración policial y está recibiendo orientación social por parte del CEM.

#Cajamarca | Equipo del CEM Hualgayoc (Bambamarca) brinda atención a venezolana víctima de violencia por parte de efectivos del serenazgo provincial. Examen psicológico se ha programado para dentro de un mes. ¡Esperamos celeridad de la @FiscaliaPeru! — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) September 28, 2019

El jueves 25, Rosas Pérez pasó por el Reconocimiento Médico Legal, cuyo resultado concluyó que existían signos compatibles con la denuncia. En el video se observan las contusiones que tiene en el cuerpo debido a los golpes. La Pericia Psicológica fue programada para octubre y el caso será derivado al Ministerio de Justicia.

