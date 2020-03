Cumpliendo lo solicitado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 21 de marzo, el hotel Los Delfines hospedará a 238 jóvenes que regresaron al Perú este domingo desde Miami, Estados Unidos. El mandatario recomendó a las empresas hoteleras, como una de las medidas necesarias durante la emergencia sanitaria nacional para enfrentar el coronavirus, acoger a los peruanos que serán repatriados durante los próximos días para que puedan cumplir el periodo de cuarentena en aislamiento.

Coronavirus en Perú: jóvenes repatriados de EE.UU. permanecen en el hotel Los Delfines hacinados y sin mascarillas | VIDEO

Los jóvenes, quienes forman parte del programa Work & Travel de la empresa Universal Students Exchange, llegaron en un vuelo de Latam al Grupo Aéreo N°8 de la Fuerza Aérea. Ellos pasaron por control sanitario en el hospital del Ministerio de Salud (Minsa) instalado en esa zona. Luego, fueron trasladados en buses y acompañados de vigilancia policial al Hotel Los Delfines, en San Isidro.

A su llegada al hotel, los jóvenes denunciaron una serie de presuntas irregularidades por parte de las autoridades y los encargados del hotel. Aseguraron que no les pidieron mantener la distancia de un metro entre ellos, tal como recomienda el Minsa para evitar el contagio de coronavirus; ni les entregaron mascarillas ni gel antibacterial.

Un total de 238 jóvenes reclaman por presunta mala organización a su llegada al hotel de San Isidro.

Además, indicaron que el personal del hotel se demoró en conseguirles habitaciones por los que los mantuvieron aglomerados en una misma sala.

Este lunes por la mañana, los jóvenes aseguraron a El Comercio que todos fueron instalados en grupos de 2 a 3 personas en diferentes habitaciones, pero que ningún personal del Minsa se había comunicado con ellos.

“Mi cuarto me lo entregaron a las 12 de la noche, no sé cuanto tiempo tuvieron que esperar los demás. Todos han reportado sentirse bien, no tienen fiebre, pero es probable que muchos hayan mentido sobre su contacto con personas de Europa y Asia, solo por temor a ser apartados ", comentó uno de ellos.

Los jóvenes aseguran haber firmado un documento en el que se comprometen a mantener la cuarentena en las instalaciones del hotel hasta la fecha programada por el Ejecutivo.

Consultamos al Hotel Los Delfines sobre las coordinaciones que están realizando con el Minsa y el Mincetur para garantizar la efectividad de la cuarentena, sin embargo, indicaron que no se pronunciarán al respecto.

Protocolo en espera

¿Qué protocolo deben seguir los hoteles en estos casos? El pasado 11 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria en todo el país, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo No 008-2020-SA, en donde se dispuso que los turistas nacionales y extranjeros, al ingresar al territorio nacional, están en la obligación de presentar una Declaración Jurada de Salud del Viajero para prevenir el COVID-19.

Es con este documento que las personas repatriadas podrán ingresar a algunos de los hoteles en donde podrán mantener la cuarentena. El Mincetur junto al Minsa y los representantes de las empresas hoteleras aún continúan afinando los detalles del protocolo que se utilizará en estos casos específicos. Voceros del Mincetur indicaron que recién este martes se pronunciarían al respecto.

En tanto, tanto la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA-Perú) han anunciado que colaborarán con las medidas dispuestas por el Ejecutivo. Indicaron que serán las empresas hoteleras las que evaluarán con cuanta capacidad cuentan deben evaluar cuál es la capacidad con la que cuentan y cómo podrán cubrir las necesidades de alimentación, por ejemplo.

En entrevista con El Comercio, Carlos Canales, presidente de Canatur, adelantó que en los hoteles se hospedarán personas que no presenten los síntomas de la enfermedad.

“Tenemos una relación de hoteles que van a tener tarifas solidarias para compatriotas que lleguen del exterior, con pensión completa”, afirmó.

Algunas de las empresas hoteleras que han puesto a disposición su instalaciones para esta iniciativa fueron el Hotel Estelar, Costa del Sol, Thunderbird Hotel, Los Delfines, el Holiday Inn San Isidro, Hoteles Libertador (Aloft), Hotel Tierra Viva, Casa Andina, el BTH de San Isidro y San Borja, el Hotel Sol de Oro, el Colón y Monte Real.