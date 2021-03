A pocos días del inicio del año escolar 2021, la pandemia de COVID-19 continúa siendo la principal amenaza para las instituciones educativas de nuestro país, especialmente si hablamos de los centros de educación infantil. A la fecha, se estima que el 30% de nidos privados ha cerrado debido al incremento en las tasas de deserción estudiantil. Asimismo, el 70% restante ha sobrevivido reduciendo sus pensiones. El Minedu, por su parte, detalla que más de 61 mil estudiantes del nivel inicial han pasado de instituciones particulares a estatales, la mayoría de ellos porque sus padres no están dispuestos a pagar por dicho nivel de educación o porque perdieron el trabajo.

Por otro lado, la realidad de las instituciones privadas es otra, pues diariamente reportaban el cierre de un nido por falta de asistencia de alumnos, detalla Vaneza Ureta, presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú (ANGP), quien dice que “en una muestra representativa de más de 110 asociadas ya reflejábamos un 30% de deserción estudiantil”.

Muchos de los niños que dejaron de asistir a estos nidos fueron matriculados en instituciones públicas para recuperar el año escolar, por ello, las cifras del Ministerio de Educación reflejan el incremento de matrículas en el 2020, en donde 61.364 niños se trasladaron a una institución estatal, según datos otorgados por Úrsula Luna-Victoria, directora de la Dirección de Educación Inicial del Minedu.

Pero el incremento de matrículas 2020 en el sector público ha evidenciado que aún existe un desbalance en la educación inicial de todos los niños y niñas que han desertado, porque sus padres piensan que la educación de ese nivel no es obligatoria.

“Al decirle al padre de familia no hay obligatoriedad para que tu hijo continúe en el centro de educación inicial, puede pasar de un lado a otro sin certificados ¿Qué pasa? que ya no le dan el valor que tiene la educación inicial y en realidad la educación inicial es el cimiento, es la base de la sociedad”, expresa María Esther Aguilar Strat, presidenta de la Asociación de Promotoras de Educación Inicial (APEIP).

De acuerdo a la Constitución Peruana y a la Ley General de Educación, los niños de entre 3 y 5 años tienen el derecho y la obligación de cumplir con la educación inicial y el Estado debe promover los servicios públicos necesarios para garantizar el acceso a una educación de calidad; sin embargo, esta no es un requisito para el ingreso a la educación primaria, pues aún no se ha logrado la “universalidad” del mismo en todo el país.

En el artículo 17 de la Constitución Política del Perú afirma la obligación de cumplir con la educación inicial. Asimismo, el Estado debe ser promotor del servicio garantizando educación de calidad. (Foto: Tomada de la Constitución Política Del Perú)

En la quinta disposición complementaria y transitoria de la Ley General de Educación se evidencia que la "obligatoriedad" en la Educación Inicial se dará progresivamente mientras tanto no es un requisito para el nivel de Educación Primaria. ( Foto: Tomada de la Ley General de Educación)





“En este sentido, quiero decir que estamos muy cerca ya de la universalidad, al menos para los 5 años, pues en el 2020 la tasa de matrícula fue de poco más del 97%”, explica Luna-Victoria.

Sin embargo, la “obligatoriedad” es el desasosiego más grande de las promotoras de educación inicial en el sector privado, quienes señalan que uno de los errores del Estado es haber brindado la idea errónea de que los padres pueden matricular a sus hijos en primaria sin que hayan cursado el nivel inicial.

“Hay que ser totalmente honesto, se dio un mensaje erróneo, los padres de familia confunden el tema de que no es obligatoria la educación inicial. Ese es un mensaje que se tiene que erradicar, no solo hablamos porque estamos avaladas por la Ley de Educación o la Constitución, sino que estamos hablando de que en esta ventana de la primera infancia hay conexiones neuronales que no se repiten en la vida de un ser humano y eso lo dicen estudios de Unicef y de la OMS”, afirma Ureta.

La educación inicial es fundamental para el desarrollo cognitivo, biológico y socioemocional de los niños y niñas dentro de los 6 primeros años de vida. “El Minedu sabe que en estos años se da el desarrollo del lenguaje, pero principalmente los niños y niñas de estas primeras etapas empiezan a conocerse así mismos, empiezan a construir su identidad, empiezan una etapa importante de sociabilización”, afirma Luna-Victoria. Además, la directora de ANGP confirma que, “los niños tienen que seguir un programa que desarrolle todas sus habilidades para la vida, recuerda que el 80% del sistema neurobiológico de los niños se forma en esta etapa”.

Nidos cerrados

La pandemia por COVID-19 ha significado el fin para muchos nidos particulares. Tal es el caso del Nido -Jardín Angelitos de Jesús, en el distrito de Los Olivos, que debido a la crisis sanitaria tuvo que cerrar sus puertas definitivamente al culminar el ciclo escolar 2020 con tan solo 7 niños de la promoción de 5 años, así lo confirma su promotora y directora Carmen Caballero, quien estuvo a cargo de la institución por 30 años.

“Iniciamos el año escolar con 70 niños y al final nos quedamos con 20 aproximadamente. De ese grupo tan solo 7 fueron de la promoción de 5 años y se graduaron al finalizar el 2020”, precisa.

La promotora comenta a El Comercio que el primer cierre del nido lo realizó durante las primeras semanas del estado de emergencia, en mayo del 2020, pues los padres exigían el 50% de descuento en la pensión y eso no cubría los gastos de servicios y pagos al personal docente. Sin embargo, las maestras llegaron a un acuerdo con los padres y con los descuentos de las pensiones solo se les pagaba a las docentes. A pesar de ello, los padres seguían comparando el servicio con otras instituciones y decidieron “retirarse a un colegio que le cobraba mucho menos a comparación de nuestras pensiones o pasaron a sus hijos a colegios estatales”, confirma Caballero.

Nido -Jardín Angelitos de Jesús en el distrito de Los Olivos, debido a la crisis sanitaria tuvo que cerrar sus puertas definitivamente al culminar el ciclo escolar 2020. (Foto enviada para uso exclusivo de El Comercio)





Por otro lado, la APEIP tiene 33 nidos asociados de los cuales uno, el Nido Hansel y Gretel – Kindergarten en el distrito de Surco, tuvo que cerrar definitivamente, según la presidenta de la asociación. María Esther Aguilar también señala que muchos nidos van a quebrar “porque los padres de familia sienten que el centro de educación inicial es un lugar donde los niños juegan y también pueden jugar en sus casas o es un lugar donde los cuidan. Pero no saben lo importante que es que su hijo este frente a una profesional de educación inicial”.

Vaneza Ureta, quien también es directora del nido – guardería Smiley Kids, comenta por su parte que su inversión de más de 15 años en su guardería se vio afectada por la pandemia y tuvo que desistir de su negocio, entregando el local al no poder seguir pagándolo. Ahora solo se aferra al nido.

“Tenemos una serie de especificaciones y requisitos que cumplimos no solo con el Ministerio de Educación sino también con Defensa Civil y todo esto lamentablemente se perdió, muchas instituciones que han afrontado el cierre han tenido que vender sus cosas, ha sido un proceso duro”, afirma.

La Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú registró diariamente el cierre de un nido privado por falta de asistencia de alumnos, detalla su presidenta Vaneza Ureta. (Foto: Smiley Kids)

Deserción estudiantil

Las declaraciones de las promotoras de las instituciones privadas se reflejan en la tasa de deserción interanual del 2020 que fue de 4,4%, a pesar de las cifras bajas en años anteriores, según el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) del Minedu.

Nota: Información preliminar SIAGIE 2019-2020. Fuente: SIAGIE 2013-2020 - Ministerio de Educación

La presidenta de ANDP ejemplifica la situación con la realidad que vivieron sus asociadas durante los talleres de verano para menores de 5 años. “Nosotros hemos recogido que el 30% de las instituciones de nivel inicial que ya cerraron en el 2020 va a aumentar porque durante el verano la mayoría de las instituciones que acogían a 40 o 50 niños, ahora reportan que tienen 1 o 2 niños en virtualidad. Hay nidos que simplemente al ver el poco movimiento no han abierto durante su verano y ahorita solo se dedican a captar a niños para la etapa escolar”, asegura.

La tasa de deserción interanual es un indicador que, de manera oficial, se puede calcular al año siguiente de la matrícula en un bienio determinado. Es decir, la deserción interanual del 2020 solo se podrá determinar en el año 2021, cuando podamos contar con el número de estudiantes matriculados en el nivel. (Fuente: SIAGIE, 2013 – 2019)

Clases presenciales

Según las declaraciones del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, el año escolar 2021 iniciará el 15 de marzo con una primera etapa de virtualidad hasta el 15 de abril, posteriormente se evaluarán las decisiones para retomar las clases presenciales.

Asimismo, se ha publicado una norma técnica con disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica tanto en ámbitos urbanos como rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID –19. En ella se especifican las condiciones mínimas para que una institución educativa o programa pueda brindar el servicio de manera presencial, semipresencial o remota, y fortalece la autonomía de la escuela, así como la voluntad y decisión de la comunidad educativa.

El año escolar 2021 tendrá tres variantes que pueden darse a elección de los padres, las clases podrán ser de manera presencial, semipresencial o remota. (Foto: Otorgada por el Minedu)

Pero, ¿realmente se encuentran preparados para las clases presenciales? Luna-Victoria reconoce que el Minedu está haciendo grandes esfuerzos para alcanzar la modalidad presencial con éxito, teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Salud y señala también que “se están preparando kits de bioseguridad para los docentes y nuestros estudiantes, para todo el personal que están viendo todo el tema del agua potable y saneamiento para que nuestras instituciones estén preparadas”.

Peticiones de los nidos privados

Las instituciones privadas pertenecientes a la AGNP y la APEIP exigen que el Minedu les ayude a difundir la obligatoriedad de la educación inicial, además de que realice campañas de concientización para padres y madres de niños y niñas menores de 5 años.

“No exigimos un bono para que nos ayuden, lo único que les estamos pidiendo es que nos apoyen con este tema de la obligatoriedad y que bueno si ellos están pensando tener una educación de calidad en el Estado entonces que en realidad lo hagan, porque a nosotros nos piden que en la virtualidad se tengan cierta cantidad de niños, sin embargo, ellos en su virtualidad pueden tener a la cantidad de niños que quieran”, comenta la presidenta de APEIP.

Asimismo, exponen su malestar por la informalidad que se esta generando por parte de las docentes que necesitan trabajar, pero no pueden continuar con las entidades privadas por diversos factores como los cierres de estos. “Las profesoras van a los edificios y dictan clases en las áreas comunes, van a los parques y dictan clases al aire libre a grupos de 6 niños. También hay instituciones que han abierto para poder hacer sus clases, entonces son instituciones informales”, señala por su parte la presidenta de la AGNP.

Durante las entrevistas, la representante del Minedu y las presidentas de las instituciones educativas privadas confirmaron a El Comercio que se reunirían virtualmente para acordar una serie de actividades que ayudarán a fomentar la importancia de la Educación Inicial en los niños y niñas entre los 3 y 5 años.

