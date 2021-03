Conforme a los criterios de Saber más

Desde Cusco, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo Gonzáles Chávez, aseveró que cuentan con los estudios “debidamente aprobados y tramitados” que exige la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Esta afirmación fue realizada hoy, luego de la presentación en la ciudad imperial del Consorcio Chinchero, integrado por la surcoreana Hyundai E&C y HV Contratistas, además de la empresa Luis Berger WSP, las cuales ejecutarán y supervisarán, respectivamente, la segunda etapa del movimiento de tierras del terminal aéreo.

Según detalló el titular de Transportes, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) está vigente hasta el 2023. También indicó que se cuenta con el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y el Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) aprobados en marzo y enero, respectivamente.

“El EIA fue aprobado en el 2015, es un estudio detallado y tiene vigencia hasta el 2023. Entonces en el 2023 debe ampliarse y renovarse. En cuanto al Plan de Monitoreo Arqueológico, nosotros tenemos un plan que ya fue aprobado el 11 de marzo por la Dirección de Cultura Cusco, además tenemos el Proyecto de Evaluación Arqueológica aprobado desde el 14 de enero”, dijo Gonzáles.

Sin embargo, el titular del MTC señaló que el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), requisito para obras de envergadura que involucran la remoción de terrenos superficiales, ya no será necesario según una determinación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC).

“Respecto al CIRA hay una determinación de la dirección de Cultura de que este no es necesario. Entonces todos los instrumentos y estudios vinculados que se requieren para la ejecución del proyecto están debidamente tramitados y aprobados”, sostuvo el ministro de transportes.

A su turno, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, ratificó sobre la determinación de la DDCC respecto al CIRA.

“En medio del proyecto hay un control concurrente, donde se plantean observaciones, recomendaciones y sugerencias, esos temas muchas veces retrasan. La idea es hacer las cosas bien para no paralizar al proyecto en medio de su ejecución, y uno de los temas puntuales era el PEA, aprobado el 14 de enero, que va más allá del CIRA. Se han hecho más de mil candidatas por eso la DDCC ha dicho que no se necesita emitir un CIRA dado que ya existe un PEA. El PMA no se tiene que hacer al inicio, es un plan de monitoreo concurrente que va de la mano en la medida que va avanzando el movimiento de tierras”, aseveró Jean Paul Benavente.

Movimiento de tierras y obra principal

Gonzáles precisó además que el contrato con las empresas encargadas del movimiento de tierras se firmó el 12 de marzo del presente año. Un mes después, las empresas deberían iniciar con el trabajo, es decir, el 12 de abril es el plazo establecido para el reinicio del movimiento de tierras.

Finalmente, el titular de la MTC afirmó que las siguientes semanas iniciará la presentación de las propuestas de las empresas que buscarán encargarse de la ejecución de la obra principal del aeropuerto, asimismo, el ministro señaló que antes de julio se tendrá a la empresa encargada del mismo.

“En las próximas semanas comienza la presentación de las propuestas. Antes de julio tendremos la selección y la contratación de la empresa que ejecutará la obra principal en el lado aire y en el lado tierra”, informó Gonzáles.

Caso judicializado

El pasado 26 de febrero, el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco admitió la demanda de amparo presentada por la Asociación Civil “Unión Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente”, que busca paralizar las obras del proyecto del Aeropuerto de Chinchero ante la posible afectación al patrimonio cultural y arqueológico. Las autoridades están a la espera del pronunciamiento del Poder Judicial.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Conoce los mecanismos de seguridad en vuelos comerciales 08/03/2020