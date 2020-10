Comuneros de Tuntuma, localidad del distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), bloquearon el Corredor Vial del Sur, a más de 200 kilómetros del campamento de la minera Las Bambas. Ellos refieren que la empresa no ha cumplido con los acuerdos de hace un año.

Con esta medida, los comuneros impiden el paso de los camiones encapsulados que transportan mineral proveniente de Apurímac (donde se encuentra el campamento de Las Bambas) hacia las el puerto de Matarani, en la región Arequipa.

Fuentes de la empresa informaron que se viene llevando a cabo una reunión entre representantes de la empresa y comuneros a fin de llegar a un acuerdo y lograr que se levante el bloqueo.

Hasta el momento la vía se halla bloqueada en cuatro puntos: Chaychapampa, Toccopampa, Mirador de Velille y Tres Vados. Los pobladores exigieron la presencia del primer ministro Walter Matos y de los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Energía y Minas y Transportes y Comunicaciones a fin de iniciar el diálogo.

Ubaldo Rimache, dirigente de la comunidad de Tuntuma, señaló que también requieren la presencia de los representantes del Senace y la ANA, ya que realizaron estudios medioambientales y de contaminación de suelos hace ocho meses, sin dar cuenta de los resultados hasta el momento.

“Queremos saber si hay contaminación o no, si ha subido el nivel. Nosotros no depondremos nuestra medida de protesta por ser justa, muchos años nos ha engañado la minera y no lo vamos a permitir más”, expresó.

Según el reclamo de los comuneros, la empresa Las Bambas se comprometió a realizar una obra por año en Velille y no ha cumplido hasta el momento. Además, reclaman por la declaratoria de vía nacional al corredor minero, señalando que la resolución fue inconsulta y atentatoria contra su propiedad y sus derechos.

Por su parte, a través de un comunicado, la minera Las Bambas indicó que representantes de la comunidad solicitaron a la empresa el aporte de más de un millón de soles en proyectos productivos sin poder sustentarlo de manera técnica.

“Debemos precisar que en una de las últimas reuniones sostenidas con los dirigentes de la comunidad, sus representantes solicitaron a Minera Las Bambas el aporte de más de un millón de soles en proyectos productivos, sin poder sustentar de manera técnica su pertinencia. Ante una contrapropuesta de la empresa, la comunidad se negó a continuar el diálogo y decidió bloquear esta vía nacional”, señala.

Asimismo, agregó que el reclamo sobre la obligación de Las Bambas de generar proyectos de desarrollo rural (uno por año), “no es un acuerdo vigente establecido con la comunidad ni tiene sustento legal alguno”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Cientos de bolivianos protestan contra el triunfo de Arce