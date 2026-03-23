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Se reportaron dos fallecidos por huaico en el distrito de Machu Picchu, con afectación a viviendas, hospedaje y un templo. (Henry Altamirano/Municipalidad de Muchu Picchu)
Se reportaron dos fallecidos por huaico en el distrito de Machu Picchu, con afectación a viviendas, hospedaje y un templo. (Henry Altamirano/Municipalidad de Muchu Picchu)
Por Juan Sequeiros

La noche del último domingo, a las 21:15 horas, un aluvión atravesó la comunidad de Collpani Grande, ubicada en el distrito de Machu Picchu Pueblo en la provincia cusqueña de Urubamba.

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