Hace un año, la profesora María Vidal se alistaba para recibir su reasignación de institución educativa debido a que su único alumno, Eric, pasaba a cursar el quinto grado de primaria en el colegio del distrito de Cashapampa (Sihuas, Áncash). Pero antes de que ocurra el cierre de su escuela, el centro educativo multigrado N°84203, una niña de seis años volvió a Shongohuarco y así al único colegio que tiene este centro poblado.

Desde marzo de este año, Analí cursa el primer grado de primaria en Shongohuarco y se ha convertido en la única alumna de María, ocupando así el lugar que dejó Eric. Como este colegio multigrado ubicado en un área rural a 3.400 m.s.n.m., en el Perú hay más de 51 mil instituciones públicas y rurales de Educación Básica Regular, de acuerdo con data el Ministerio de Educación (Minedu).

La docente María Vidal junto a su única alumna en Shongohuarco.

Los colegios rurales

De las 82.130 instituciones educativas públicas que hay en el país, 51.594 se encuentran en zonas rurales. Es decir, el 61% de los colegios del Estado atienden a la población escolar rural. A nivel regional, la mayor cantidad de escuelas rurales se ubica en Cajamarca.





Por otro lado, de acuerdo con las cifras, el 48% de las instituciones educativas peruanas son estatales y, a nivel regional, 8 de cada 10 colegios públicos de Cajamarca se encuentran en áreas rurales.

Respecto a los niveles, de las instituciones educativas rurales de educación básica regular, 24.829 son de inicial, 22.378 de primaria y 4.387 secundaria.

¿Qué desafíos hay en los colegios rurales?

De acuerdo con un informe defensorial publicado en noviembre del 2017, las escuelas rurales del país -el estudio se basó en la supervisión de 566 instituciones educativas públicas de nivel primario- tienen déficit de internet y teléfono “casi absoluto”, y esto dificulta la gestión del docente - director. También se evidencia la falta de agua potable y de conexión a desagüe.

José Presbítero, director regional de Educación de Cajamarca, la región que más número de colegios rurales de educación básica regular tiene, explicó que las brechas en estas instituciones educativas van desde la deserción escolar hasta cobertura de servicios básicos.

Según el funcionario, solo el 30% de infraestructura rural está en óptimas condiciones. “Necesitamos 407 aulas prefabricadas para atender la emergencia educativa. De esas, este año solo hemos podido, vía Pronied, instalar 207”, dijo. Por otro lado, dijo que unas 2 mil instituciones educativas no tienen servicio de agua potable, lo que deriva en problemas de parasitosis en los alumnos.

“El otro problema es que tenemos 150 docentes que están con problemas graves de salud, entonces no pueden estar en el aula”, añadió Presbítero.

Por su parte, Marilú Martens, exministra de Educación, precisó que si bien el 60% de colegios están en zonas rurales, estos tienen menos del 30% de las matrículas a nivel nacional. “Lo que indica esto es lo atomizado que está el servicio en la zona rural. Esto es por el difícil acceso que tenemos y la falta de condiciones para que los profesores puedan llegar, que la infraestructura sea apropiada. Son esos los factores que desde el Minedu se tienen que trabajar para crear las condiciones y que los mejores vayan a zonas rurales”, comentó a El Comercio. Por ejemplo, hay escuelas pequeñas a las que para llegar los alumnos deben caminar desde una a tres horas y, debido al nivel de riesgo que esto representa, no siempre es la primera opción acudir a un colegio.

Por esa razón, precisó que los desafíos en estos colegios son mucho más complejos. “Tenemos escuelas a 4 mil m.s.n.m. donde las condiciones en las que podemos brindar el servicio son muy precarias. Muchas veces no podemos cubrir las plazas, los docentes no van a esas zonas. La infraestructura es lejana a lo que debería ser, el material educativo a veces no llega”, agregó Martens.

(Imagen: Minedu)

Los mejores docentes para colegios rurales

Este jueves, la ministra de Educación, Flor Pablo, dijo que se requieren a los mejores docentes en las zonas rurales para ir cerrando las brechas de desigualdad que ahí prevalecen.

“Necesitamos que nuestros mejores profesores y directores vayan a nuestras zonas rurales, a nuestras zonas bilingües, porque coincide que donde hay pobreza hay también pobreza educativa, y ese círculo tenemos que romperlo. Creo que lo podemos hacer con maestros comprometidos y preparados”, declaró durante una visita de trabajo en Cusco.

Reiteró que el 2020 las remuneraciones para docentes serán de S/ 2.200 a S/ 2.400 en la primera escala. “Pero, hay asignaciones adicionales. Por ejemplo, si la escuela está en una zona rural, si está en una zona bilingüe, si se trata de una escuela unidocente”, precisó.

“Enseñar en una escuela rural es una experiencia gratificante. Tenemos que enviar a nuestros mejores cuadros hacia donde más los necesitamos”, dijo la ministra.

