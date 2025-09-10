Según datos del Ministerio de Salud, en el 2024 se reportó la atención de 256.563 casos de depresión. De estos, el 41,11% correspondió a adultos, el 26,79% a jóvenes, el 17,59% a adultos mayores y el 12,68% a adolescentes.

En este contexto, la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) impulsa la campaña comunicacional Refuerza Emocional, que busca visibilizar y sensibilizar sobre la importancia del bienestar emocional juvenil. Como parte de esta iniciativa, se desarrolló el Game Challenge, un evento organizado por Toulouse Lautrec que reta a estudiantes de diseño de videojuegos a crear, en equipos y en solo 48 horas, propuestas innovadoras con propósito social.

En su más reciente edición, enfocada en el bienestar y la salud emocional, participaron más de 25 estudiantes, quienes dieron vida a proyectos que combinan creatividad, tecnología y reflexión. Entre ellos destaca Inside Mind, un videojuego diseñado para enseñar a niños y jóvenes la importancia de reconocer y gestionar sus emociones.

“El Game Challenge de este año ha sido una experiencia que nos permitió fomentar una cultura de cuidado, salud y bienestar emocional desde el respeto, la empatía y el reconocimiento de las propias emociones en un público en constante evolución. Creemos firmemente que los videojuegos con propósito no solo entretienen, sino que también ofrecen soluciones reales y herramientas valiosas para afrontar los retos emocionales de la vida cotidiana”, expresó Renzo Guido, coordinador de carreras digitales de Toulouse Lautrec.

Inside Mind se compone de varios minijuegos de un minuto en los que el personaje principal debe enfrentar situaciones que afectan su estado de ánimo para encontrar la paz y la felicidad. A medida que el jugador piensa de manera positiva, su mundo se llena de luz y color; en cambio, si predominan los pensamientos negativos, el entorno se oscurece y aparecen relámpagos.

La propuesta nació de la observación de las dificultades que los estudiantes enfrentan durante su etapa escolar: ansiedad, bullying, estrés académico y críticas constantes. A través de dinámicas lúdicas, el videojuego invita a reflexionar sobre cómo las emociones influyen en la vida cotidiana.

El grupo ganador de esta edición está formado por Fabiana Pérez, Francisco Anticona, Ricardo Pariona, Eduardo López, Behigin Mendoza y Alexandra Noriega.

Cabe mencionar que cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio como un llamado de atención preocupante por la salud mental de los jóvenes en el Perú.