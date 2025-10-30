El gigante tecnológico Google rinde homenaje al icónico juego Pac-Man que celebra 45 años de creación y, además, adelantándose a la fiesta de Halloween, con un doodle interactivo y en estilo retro para que desempolves tus habilidades como jugador de arcade.

En la pantalla del buscador se aprecia a los cuatro fantasmas y al legendario Pac-Man, quien porta un sombrero de bruja. La segunda letra o es en forma de una triángulo de color amarillo que simboliza el botón de play para empezar el videodeojuego de Bandai Namco.

Al dar click, puedes ya iniciar el juego en el que usas las teclas de flecha para mover al personaje nacido en Estados Unidos en octubre de 1980 (en Japón, se lanzó en mayo de aquel año).

Cabe precisar que, en su blog oficial, Google informó que este minijuego consta de ocho niveles, entre ellos cuatro laberintos de casas encantadas.

“Tu misión es guiar a Pac-Man a través de estos niveles festivos, ayudarle a comer todos los puntos y esquivar a los icónicos y coloridos fantasmas: Blinky, Inky, Pinky y Clyde”, resaltó Google.

¿Cuándo se celebra Halloween?

Por lo general, Halloween se celebra cada 31 de octubre. Es una festividad de origen celta que ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha convertido en una tradición popular en muchos países, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido.

La conmemoración en la víspera al Día de Todos los Santos constituye un origen milenario (cultura Celta) y poco relacionado a la noche de fiesta. En Perú, se celebra el 31 de octubre el Día de la Canción Criolla, sin embargo, con el paso de los años estas dos celebraciones se han juntado creando un ambiente moderno y a la vez tradicional.