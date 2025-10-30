Asesinan a una persona dentro de su vehículo en el distrito de Breña. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

En pleno , la madrugada de hoy, jueves 30 de octubre, un hombre fue violentamente asesinado de por los menos cinco balazos en urbanización Nosiglia, II etapa, en el distrito de . Al parecer, se trataría de un ajuste de cuentas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la zona del crimen para acordonarla e iniciar con las investigaciones de rigor. Vecinos indicaron que el hombre no era conocido en la zona, y tampoco el auto en el que estaba.

Carlos Salas Abusada

El vehículo de color negro y de placa CSF-297 tiene en la luna del piloto y parte delantera dos impactos de proyectiles.

La Policía indicó que imágenes de una cámara de seguridad instalada en una casa vecina será de ayuda para determinar al o los responsables de este asesinato que suma uno más a los que ocurren a diario en Lima Metropolitana y el Callao.

