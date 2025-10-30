En pleno estado de emergencia, la madrugada de hoy, jueves 30 de octubre, un hombre fue violentamente asesinado de por los menos cinco balazos en urbanización Nosiglia, II etapa, en el distrito de Breña. Al parecer, se trataría de un ajuste de cuentas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la zona del crimen para acordonarla e iniciar con las investigaciones de rigor. Vecinos indicaron que el hombre no era conocido en la zona, y tampoco el auto en el que estaba.

El vehículo de color negro y de placa CSF-297 tiene en la luna del piloto y parte delantera dos impactos de proyectiles.

La Policía indicó que imágenes de una cámara de seguridad instalada en una casa vecina será de ayuda para determinar al o los responsables de este asesinato que suma uno más a los que ocurren a diario en Lima Metropolitana y el Callao.