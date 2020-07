Gorillaz dio su primera entrevista en vivo [VIDEO]

Gorillaz ha presentado su última producción discográfica tras un largo receso y también ha anunciado una gira internacional, por lo que la banda animada ha decidido hablar de estos proyectos en la primera entrevista en vivo de su carrera.

2-D y Murdoc, dos miembros de la agrupación, conversaron con el presentador de radio y rapero Mistajam y la entrevista fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de Telekom Electronic Beats.

El diálogo se emitió desde el YouTube Space de Londres y en este ambos integrantes de la banda contaron algunas anécdotas previas al lanzamiento de su álbum “Humanz”. El baterista de Gorillaz, Russel, también se unió a la conversación por vía telefónica poco después, aunque su intervención fue bastante breve.

“Humanz” saldrá a la venta el 28 de abril y cuenta con colaboradores de artistas como Noel Gallagher y De La Soul. Se trata de la quinta producción discográfica de la banda creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett.

