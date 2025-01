El Ministerio de Salud (Minsa) descartó que los casos de metapneumovirus humano (HMPV) registrados en China representen un riesgo de pandemia.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, indicó que la situación responde a un comportamiento estacional habitual.

“No solamente está circulando este virus, está circulando influenza A, rinovirus. En el invierno aparecen varios virus. Eso es lo que esta ocurriendo en China, es un comportamiento estacional, como lo que ocurre en nuestro país en los meses de inviernos”, señaló Munayco en entrevista con Canal N.

El funcionario también advirtió sobre la difusión de información falsa en redes sociales y algunos medios. Aclaró que las autoridades sanitarias chinas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no han emitido alertas al respecto.

“Lo conocemos como infodemia, información que no es verdadera. Detectamos esta circulación de información con un sistema que hace búsqueda en medios nacionales e internacionales. No hay nada oficial. No hay razón para alarmarse, no hay ninguna pandemia, no se va a generar una pandemia. No es un virus nuevo, es un virus que ya viene presentándose todos los años de manera estacional”, precisó Munayco.