Medidas. Después de cuatro años, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Municipalidad Distrital de Checras, provincia de Huaura, reponer a la trabajadora Yessenia Estela Basilio Espinoza, quien fue despedida estando embarazada.

El órgano jurisdiccional también le exigió al municipio que realice el pago de las remuneraciones devengadas tras acreditarse la vulneración del derecho al trabajo y al principio de igualdad y no discriminación .

La demanda de amparo (Exp. N° 01818-2022-PA/TC) fue interpuesta en 2020. De acuerdo al relato de la afectada, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de ese año cuando la municipalidad le comunicó que su contrato CAS vencía el 30 de ese mes y ya no sería renovado.

Esto generó gran sorpresa e incomodidad en la trabajadora, ya que el contrato que estaba firmado por ambas partes recién vencía el 31 de diciembre del 2020. Ella se desempeñaba como encargada del área de Logística.

Al respecto, se ha acreditado que el municipio tenía pleno conocimiento de los siete meses de embarazo de Yessenia Estela Basilio Espinoza.

“Es suficiente que la trabajadora demuestre que se encuentra en estado de gestación para que opere una suerte de ‘fuero maternal’ (Exp. N° 02748-2021-PA/TC), conforme al cual el empleador no puede poner fin al contrato de trabajo de manera unilateral , sea por el despido como por la no renovación de un contrato temporal, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia”, precisó el Tribunal Constitucional.

En tal sentido, el órgano jurisdiccional concluyó que la demandante fue víctima de un despido nulo que tuvo como causa su estado de embarazo, ya que el empleador no ha demostrado la existencia de un motivo distinto para poner fin a la relación laboral.