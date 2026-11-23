La emergencia comenzó aproximadamente a las 7:21 a. m., en un inmueble ubicado en el jirón Marañón 590, a pocos metros de la plaza de toros. Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el siniestro ocasionó daños materiales en establecimientos comerciales de la zona.

De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el fuego afectó cinco predios comerciales y un establecimiento dedicado al reciclaje de cartón. Entre los negocios comprometidos se encontraban almacenes de mercadería, talleres de elaboración de cuadros y portarretratos, así como locales que guardaban madera, pinturas y otros materiales inflamables.

La emergencia fue clasificada como incendio de código 3, debido a su magnitud y al riesgo de propagación hacia edificaciones cercanas. Al menos 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) fueron movilizadas para atender el siniestro, que produjo una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos del distrito.

Las labores de extinción presentaron dificultades debido a que varios establecimientos permanecían cerrados con puertas metálicas y candados. Los bomberos utilizaron herramientas de corte para ingresar a los inmuebles y desplegaron escaleras telescópicas para combatir las llamas desde la parte superior de las construcciones.

Bomberos realizan intensas labores para controlar el incendio registrado en la cuadra 5 del jirón Marañón, en el distrito del Rímac. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Bomberos realizan intensas labores para controlar el incendio registrado en la cuadra 5 del jirón Marañón, en el distrito del Rímac. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 1/11 Catorce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios fueron desplegadas para atender la emergencia cerca de la Plaza de Acho. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Catorce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios fueron desplegadas para atender la emergencia cerca de la Plaza de Acho. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 2/11 Una densa columna de humo negro se eleva sobre el Rímac debido al incendio que afecta a varios predios comerciales. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Una densa columna de humo negro se eleva sobre el Rímac debido al incendio que afecta a varios predios comerciales. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 3/11 Los bomberos utilizan sus equipos y mangueras para combatir las llamas que avanzan en los establecimientos afectados por el fuego. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Los bomberos utilizan sus equipos y mangueras para combatir las llamas que avanzan en los establecimientos afectados por el fuego. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 4/11 Residentes del jirón Marañón observan con preocupación cómo el fuego consume parte de los establecimientos afectados por la emergencia. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Residentes del jirón Marañón observan con preocupación cómo el fuego consume parte de los establecimientos afectados por la emergencia. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 5/11 Vecinos de la zona intentan rescatar sus pertenencias y retirar algunos objetos de los inmuebles cercanos al incendio. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Vecinos de la zona intentan rescatar sus pertenencias y retirar algunos objetos de los inmuebles cercanos al incendio. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 6/11 Las llamas y el humo negro salen de uno de los predios afectados por el incendio registrado este domingo en el Rímac. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Las llamas y el humo negro salen de uno de los predios afectados por el incendio registrado este domingo en el Rímac. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 7/11 Los equipos de emergencia trabajan en medio de las llamas y la intensa humareda para controlar el siniestro que afecta a seis predios. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Los equipos de emergencia trabajan en medio de las llamas y la intensa humareda para controlar el siniestro que afecta a seis predios. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 8/11 Efectivos de la Policía Nacional mantienen el orden y buscan controlar la situación entre los vecinos y curiosos que se acercan al lugar. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Efectivos de la Policía Nacional mantienen el orden y buscan controlar la situación entre los vecinos y curiosos que se acercan al lugar. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 9/11 El humo provocado por el fuego cubre parte del cielo del Rímac y puede observarse desde distintos puntos cercanos a la Plaza de Acho. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec El humo provocado por el fuego cubre parte del cielo del Rímac y puede observarse desde distintos puntos cercanos a la Plaza de Acho. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 10/11 Bomberos continúan desplegando sus mangueras para evitar que el fuego se propague a otros inmuebles de la zona. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec Bomberos continúan desplegando sus mangueras para evitar que el fuego se propague a otros inmuebles de la zona. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec 11/11

El gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el fuego había consumido aproximadamente 200 metros cuadrados y que los productos almacenados en los establecimientos afectados se encontraban prácticamente destruidos.

La comuna capitalina dispuso el envío de tres camiones cisterna para reforzar el abastecimiento de agua, mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo restringieron el tránsito en las inmediaciones.

¿Qué daños podría haber sufrido el histórico recinto?

Más allá de las pérdidas materiales registradas en los negocios, una de las principales preocupaciones fue determinar si la proximidad del incendio ocasionó daños en la Plaza de Acho, cuya construcción se remonta al siglo XVIII.

El gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, advirtió que las altas temperaturas podrían haber comprometido el muro colindante con los inmuebles afectados, debido a la presencia de materiales tradicionales como adobe, quincha y madera en la construcción histórica.

Según explicó el funcionario, una vez controlada la emergencia se realizaría una evaluación con especialistas en patrimonio cultural para determinar si el fuego o el calor habían provocado afectaciones en la estructura del recinto.

Mario Casaretto es gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima. (Foto: Andina)

Esta advertencia debe tomarse en cuenta por la antigüedad del monumento. Esto debido a que el adobe puede experimentar fisuras o desprendimientos ante cambios térmicos intensos, mientras que los componentes de madera pueden perder resistencia cuando alcanzan temperaturas elevadas. En el caso de la quincha, técnica que combina entramados de madera o materiales vegetales con recubrimientos de tierra, la exposición directa al fuego representa un riesgo para sus componentes combustibles.

Sin embargo, estos efectos dependen de factores como la temperatura alcanzada, el tiempo de exposición y el estado previo de conservación. Hasta el momento, los reportes preliminares y la advertencia de Casaretto mantiene abierta la posibilidad de daños ocasionados por el calor.

Una inspección especializada tendría que identificar posibles grietas, deformaciones, desprendimientos de revestimientos o alteraciones en los materiales, además de establecer si los sectores expuestos conservan sus condiciones de estabilidad.

Plaza de Acho: 260 años de historia y valor arquitectónico

La preocupación por el estado de la Plaza de Acho también responde a su importancia histórica y arquitectónica. El recinto fue inaugurado el 30 de enero de 1766, durante el periodo virreinal, y constituye uno de los espacios taurinos históricos más antiguos que permanecen en funcionamiento.

Ubicada en el Rímac, cerca del río del mismo nombre y del antiguo núcleo urbano de Lima, la plaza forma parte de un entorno que conserva importantes testimonios del desarrollo de la capital durante los siglos XVIII y XIX.

La plaza de toros de Acho, en Lima, fue inaugurada un 30 de junio de 1766 (Archivo Histórico El Comercio)

Su construcción respondió a una época en la que los espacios públicos destinados a espectáculos desempeñaban un papel importante en la vida social limeña.

A diferencia de otras edificaciones históricas concebidas para funciones administrativas o religiosas, Acho fue construida como un recinto de entretenimiento público, lo que permite comprender las costumbres y expresiones culturales de distintas generaciones.

Miles de espectadores fueron testigos de una noche histórica, donde la ópera se mezcló con la identidad limeña y el fervor popular. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Desde el punto de vista arquitectónico, su configuración circular, la distribución de los tendidos y la organización de los accesos constituyen elementos característicos de este tipo de construcciones.

A lo largo de sus 260 años, la plaza ha experimentado modificaciones y remodelaciones, entre ellas importantes intervenciones durante el siglo XX. Estas transformaciones forman parte de su evolución y deben considerarse al evaluar el estado de sus componentes históricos.

¿Qué medidas se requieren para proteger el monumento?

Una de las primeras medidas necesarias consiste en determinar si el calor alcanzó niveles capaces de alterar los materiales del muro colindante. Esta evaluación permitiría establecer si se requieren intervenciones de conservación, reparaciones específicas o restricciones preventivas en los sectores potencialmente comprometidos.

El ingeniero civil Ricardo Proaño, especialista en ingeniería estructural, antisísmica y evaluación de monumentos históricos, explicó en una entrevista con El Comercio que las edificaciones antiguas requieren especial atención cuando presentan señales de deterioro en sus elementos estructurales.

Ricardo Proaño, ingeniero civil especialista en ingeniería estructural, antisísmica y evaluación de monumentos históricos, advirtió que la importancia de evaluar tanto los elementos estructurales como los no estructurales. (Imagen: CIPLima TV a través de YouTube). / Diego Aquino Pedraza

Al referirse a los problemas de conservación, advirtió que las grietas y fisuras deben ser examinadas por profesionales, debido a que las reparaciones superficiales no necesariamente corrigen los problemas existentes.

Proaño también destacó la importancia de evaluar tanto los elementos estructurales como los no estructurales, pues ambos pueden representar riesgos para la seguridad de las personas. Entre estos últimos mencionó las cornisas y otros componentes arquitectónicos que, pese a no soportar las cargas principales de una edificación, pueden ocasionar accidentes si se desprenden.

En el caso de la Plaza de Acho, una inspección específica deberá determinar si la exposición al calor produjo alteraciones en sus componentes constructivos y si existen daños que requieran una intervención especializada.

Otro aspecto importante es la seguridad de los predios colindantes. La concentración de madera, cartón, pinturas y otros materiales inflamables, sumada a las dificultades de acceso que enfrentaron los bomberos, evidencia la necesidad de revisar las condiciones de prevención y respuesta ante emergencias.

🔥 ¡Incendio a pocos metros de la Plaza de Acho! 🚒 Al menos 13 unidades de bomberos fueron desplegadas para combatir las llamas que alcanzaron viviendas y negocios en el jirón Marañón, en el Rímac. 🏛️ El calor pudo haber afectado un muro del histórico recinto. La Municipalidad de Lima anunció que especialistas evaluarán los daños una vez controlado el fuego. #Rímac #PlazaDeAcho #Incendio #Bomberos #Lima #AgenciaAndina https://t.co/maPGFLQ9Bi — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 22, 2026

Por su parte, Daniel Enriquez Prado, conservador, restaurador y administrador del Museo Taurino de la Plaza de Acho, confirmó a El Comercio que el incendio no llegó a propagarse hacia las instalaciones del histórico recinto. “Fue alarmante, pero por suerte todo bien”, señaló, llevando tranquilidad respecto a las posibles afectaciones que inicialmente generaron preocupación por la cercanía del siniestro.