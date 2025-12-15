Joran van der Sloot: todo lo que sabe de su intento de suicidio y el mensaje que envió a los padres de una de sus víctimas

Colgado del cuello con la tira de una colcha. Así fue encontrado Joran van der Sloot por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la mañana de este sábado en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca. El ciudadano neerlandés cumple una condena de 28 años de prisión en este penal —ubicado a 4.600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la provincia de Tarata, región Tacna— por un feminicidio que cometió en el país el 2010.

A las 9:50 a.m. del sábado, los agentes penitenciarios realizaban el reparto habitual del desayuno en el pabellón N.° 1 de Challapalca. Durante esta labor, el personal se percató de que Van der Sloot “presentaba una situación que comprometía su integridad física”. “Ante ello, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y emergencia, brindándose la atención y el auxilio correspondiente, lo que permitió estabilizar oportunamente su estado de salud”, informó el Ministerio de Justicia (Minjusdh) en un comunicado.

Comunicado del Ministerio de Justicia.

El noticiero ‘24 horas’ de Panamericana Televisión dio más información sobre el caso. Jorvan van der Sloot habría intentado quitarse la vida con una tira de colcha amarrada al cuello. El programa compartió una imagen donde se observa la marca de la soga en su cuello .

El Minjusdh también comunicó que, conforme a los procedimientos vigentes, actualmente, el preso se encuentra estable, bajo evaluación médica y monitoreo permanente por parte del personal de salud del establecimiento.

Joran envió recientemente un mensaje a los padres de Stephany

El domingo 7 de diciembre, Van der Sloot habló por primera vez en años frente a las cámaras en un reportaje del dominical Panorama. Joran expresó sus disculpas a la familia de Stephany.

“En diecisiete años nunca tuve la oportunidad de pedir perdón por lo que hice. Si algún día puedo conversar y explicar, tal vez, por qué sucedió lo que sucedió, me gustaría bastante poder hacer eso. Y si ustedes no quieren eso, yo entiendo eso también”, declaró.

“Yo me dedico a ejercicio, lectura, leo la Biblia. ‘Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan’. Amén”, narró.

-El perfil del criminal holandés que podría pasar el resto de su vida en prisión-

El caso de Stephany Flores

Van der Sloot tiene condenas en Perú y Estados Unidos por cometer dos terribles asesinatos.

Stephany Flores Ramírez fue una joven peruana víctima del neerlandés en mayo de 2010. Se conocieron en un casino en Lima. Posteriormente, se dirigieron juntos a una habitación del hotel Tac en Miraflores, donde ocurrió la tragedia: Van der Sloot asesinó brutalmente a Stephany y luego huyó del país.

Joran van der Sloot cuando fue detenido por la Policía de Investigación de Chile.

El cuerpo de la joven fue encontrado dos días después en la habitación 309 por una empleada de la recepción. La habitación estaba bajo el nombre Van der Sloot, quien se había ido sin devolver la llave. Huyó del país, por lo que las autoridades peruanas emitieron una orden de arresto internacional para capturarlo. Finalmente, fue arrestado en Chile el 3 de junio e inmediatamente después lo extraditaron a Perú, donde fue acusado y condenado por el asesinato de la peruana. En enero de 2012, lo sentenciaron a 28 años de prisión.

Joran se defendió diciendo que había encontrado a Stephany revisando su computadora para obtener información sobre el caso de la estadounidense Natalee Holloway, por lo que terminaron discutiendo. Ella habría querido escapar y él afirmó que le pegó en la nariz con el codo derecho. Luego, la estranguló durante un minuto completo sobre la cama. Durante la investigación, el asesino confesó que tomó el dinero que Stephany ganó en un juego de póker y lo utilizó para fugarse del país .

El caso de Natalee Holloway

Natalee Holloway era una adolescente nacida en el estado de Alabama, Estados Unidos. Su nombre se convirtió en noticia a nivel mundial debido a que desapareció misteriosamente durante un viaje de graduación a Aruba. El 30 de mayo del 2005, Natalee fue vista saliendo de un club nocturno junto al entonces joven de 17 años Joran Van der Sloot. Luego de esa noche, no volvió a regresar a su hotel y tampoco se encontraron sus rastros.

Su desaparición generó una intensa búsqueda tanto en Aruba como en los Estados Unidos, y atrajo una gran atención de los medios de comunicación. A pesar de los esfuerzos de la policía y de las organizaciones de búsqueda, su paradero sigue siendo desconocido.

Joran van der Sloot fue arrestado. Sin embargo, en diciembre del 2007 lo liberaron sin cargo alguno debido a que supuestamente no existían pruebas que lo vincularan con la desaparición.

Natalee tenía 18 años y se encontraba de viaje de graduación al momento de su desaparición.

No obstante, el holandés confesó años después que sí asesinó a la joven durante ese viaje a Aruba. “ Siempre le he mentido a la policía, nunca les dije la verdad. Creo que fue una de las peores investigaciones policiales ”, dijo a periodistas de Radar Online y National Enquirer sin saber que estaba siendo grabado. “ Soy culpable y acepto todo lo que he hecho ”, confesó en el video .

Los padres de Natalee Holloway solicitaron la extradición de Van der Sloot debido al presunto delito de extorsión. Aseguraron que el holandés había pedido 250 mil dólares a cambio de brindar información sobre el paradero de su hija.

En el año 2009 se estrenó la película ‘Natalee Holloway’, dirigida por Mikael Salomon, basada en el libro de su madre. En 2011 se realizó otro largometraje llamado ‘Justicia por Natalee Holloway’, dirigido por Stephen Kay. Asimismo, hubo un nuevo documental llamado ‘Desaparecida’. Además de varios episodios en series y libros sobre el caso.

Luego de cumplir su condena en Perú, el neerlandés tendrá que volver a los Estados Unidos para que se haga efectiva la sentencia en su contra por el asesinato de Holloway. Por ello, se presume que podría pasar el resto de su vida en prisión.