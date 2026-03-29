En un entorno laboral cada vez más competitivo, las expectativas de los trabajadores han evolucionado. Si bien la remuneración continúa siendo un factor importante, hoy los colaboradores valoran cada vez más otros aspectos como el ambiente de trabajo, las oportunidades de crecimiento y la calidad de las relaciones dentro de la organización.

De acuerdo con el Benchmark de Clima Organizacional LATAM 2025 de Rankmi , el 85% de profesionales señala que el clima laboral y la cultura organizacional influyen directamente en su decisión de permanecer en una empresa. Este cambio refleja una transformación en la forma en que las personas entienden su desarrollo profesional y su bienestar dentro del trabajo.

Además, según el informe Workmonitor 2025 de Randstad , el 79% de los trabajadores a nivel global considera el bienestar laboral tan importante como el salario, lo que refuerza la necesidad de que las empresas adopten un enfoque más integral en su propuesta de valor hacia el talento.

Frente a este escenario, muchas organizaciones están ampliando su enfoque hacia la experiencia del colaborador, incorporando iniciativas que promuevan la colaboración, el reconocimiento y la conexión entre los equipos. El objetivo es construir entornos laborales donde las personas no solo se sientan valoradas por su desempeño, sino también parte de una cultura que fomente el desarrollo y el bienestar.

En ese contexto, especialistas en gestión de talento en Coney Park coinciden en que las empresas deben adoptar nuevas estrategias para responder a las expectativas de los colaboradores y fortalecer el clima organizacional. Entre las acciones que vienen implementando destacan:

Promover espacios de integración entre colaboradores: las actividades de integración permiten generar instancias de interacción entre equipos en contextos distintos al entorno habitual de trabajo, lo que facilita la comunicación y fortalece las relaciones laborales. Impulsar experiencias compartidas fuera de la oficina: cada vez más organizaciones apuestan por dinámicas recreativas o encuentros grupales que permitan a los colaboradores compartir experiencias, contribuyendo a reforzar el sentido de pertenencia y la conexión entre los equipos. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo: las actividades que involucran retos colaborativos o dinámicas grupales ayudan a fortalecer competencias clave como la coordinación, la confianza y la resolución conjunta de desafíos.

En línea con esta tendencia, algunas empresas están recurriendo a espacios que combinan momentos de esparcimiento con dinámicas diseñadas para organizaciones. En ese sentido, Coney Park dentro de su oferta de valor, también cuenta con una propuesta de entretenimiento para empresas, con dinámicas de team building, celebraciones institucionales, eventos corporativos y regalos de tarjetas de juego que permiten combinar recreación con integración de equipos.

Este tipo de iniciativas permite a los colaboradores interactuar en un ambiente distinto al habitual, promoviendo la comunicación, la colaboración y el fortalecimiento de la relación con los miembros del equipo dentro de las organizaciones.