Resumen

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Muchas organizaciones están ampliando su enfoque hacia la experiencia del colaborador, incorporando iniciativas que promuevan la conexión entre los equipos. Foto: Andina.
Muchas organizaciones están ampliando su enfoque hacia la experiencia del colaborador, incorporando iniciativas que promuevan la conexión entre los equipos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En un entorno laboral cada vez más competitivo, las expectativas de los trabajadores han evolucionado. Si bien la remuneración continúa siendo un factor importante, hoy los colaboradores valoran cada vez más otros aspectos como el ambiente de trabajo, las oportunidades de crecimiento y la calidad de las relaciones dentro de la organización.

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