Resumen

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El Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026–2040, un marco de política que busca enfrentar de manera articulada la informalidad laboral, uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo en el Perú. La meta es elevar la tasa de empleo formal hasta el 50% de la población económicamente activa ocupada hacia el año 2040.

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