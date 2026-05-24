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El costo humano de la IA. ¿Despidos en masa?

“La IA también creará muchos trabajos nuevos, pero la gran pregunta es si serán suficientes para compensar los que se perderán”.

    Andrés Oppenheimer
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    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
    (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

    Los recientes titulares sobre la guerra en Irán y la cumbre del presidente Donald Trump y su colega chino Xi Jinping opacaron una noticia mucho más importante por su posible impacto futuro: la ola de despidos masivos atribuidos a la inteligencia artificial (IA).

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