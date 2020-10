Conforme a los criterios de Saber más

Mientras se jugaba el partido de Perú vs. Paraguay, el pleno Congreso discutió y aprobó una ley que habilita a más de 14 mil docentes interinos que fueron cesados a que puedan ingresar de forma automática a la carrera pública magisterial, sin ningún tipo de examen ni otro tipo de evaluación previa.

Este es un tema que estaba pendiente desde el Congreso disuelto, y que ciertamente llegó a esta sede política tras fracasos a nivel del Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial.

El dictamen a favor de la reincorporación de los docentes cesados fue emitido en noviembre del 2018 por la Comisión de Educación, que en ese entonces era presidida por Milagros Salazar (Fuerza Popular).

Texto aprobado por el Congreso el último jueves y mediante el cual se habilita a que retornen al magisterio más de 14 mil docentes. (Fuente: Congreso)

Ahora, el nuevo Parlamento revivió el texto y terminó por aprobarlo el jueves a nivel del pleno, la máxima instancia, con 107 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, pese a las opiniones contrarias del Ministerio de Educación (Minedu), el Consejo Nacional de Educación y otros. Se exoneró la segunda votación.

El texto alcanzó los 107 votos favorables. (Fuente: Congreso)

La figura de los docentes interinos fue creada en la década del 80, cuando se permitió a ciudadanos ejercer la docencia sin contar con título pedagógico. Esto con el fin de poder cubrir la falta de maestros en áreas de difícil acceso del país, como las zonas rurales, la Amazonia o las zonas de frontera. Sin embargo, era una medida temporal. Y al llegar a regularizar su título, se les permitía incorporarse de forma automática a la carrera pública.

Entre 1984 y el 2007 se otorgaron distintos plazos para que los docentes obtengan su título profesional e ingresen de forma inmediata a este rubro.

En el 2012 se dispuso otros dos años de plazo para que los docentes se formalicen, pero ya en esta ocasión, además del título, debían de pasar por una evaluación, a propósito de la reforma magisterial del 2007 con la que se prioriza la meritocracia, en una búsqueda por mejorar la calidad educativa.

Para el 2014, de la población de 14.863 docentes interinos, solo se inscribieron al examen extraordinario 5.315. De estos, solo llegaron ingresar 546 profesores. El resto fue cesado y retirado por el Minedu. Y desde entonces se han presentado demandas a nivel judicial y el TC intentando retornar a dicho sector, y ahora logaron que el Congreso apruebe su retorno.

Posturas

Los exministros Flor Pablo e Idel Vexler cuestionaron lo aprobado por el Congreso y consideraron necesario que el Ejecutivo observe la norma, pues a su juicio “rompe el principio de la meritocracia”, algo que consideraron fundamental dentro de la reforma magisterial y que costó años alcanzar.

“El Ejecutivo, tiene que observar esta ley y luego, si insistiera el Congreso en la aprobación a pesar de la observación, está la demanda de inconstitucionalidad que se tiene que hacer, porque el TC ya se pronunció respecto a esta situación”, comentó Pablo a El Comercio.

Para la exministra, se debe “respetar las reglas de juego para todos” y no se debe ceder en el tema de la evaluación como requisito para ingresar al magisterio. Agregó que los docentes que han logrado obtener su título profesional en estos últimos años han podido participar en los exámenes de nombramiento.

“Todo este tiempo, en tanto los profesores tengan título y cumplan los requisitos, está abierta la posibilidad de ingresar a los diferentes exámenes de ingreso a la carrera. No es que hayan sido vetados para no ingresar. Quien no ingresa a los exámenes es quien no cumple los requisitos. Al no cumplir los requisitos o no aprobar los exámenes, lo que han hecho buscar esta otra vía, que es apelar a un grupo de congresistas”, remarcó Flor pablo.

No obstante, reconoció que pudieron haber falencias en algunos casos (sobre todo administrativas, pues se presentaron ciertas demoras en la entrega de títulos), al remarcar que “siempre hay alguna casuística que puede haber vulnerado algún derecho”, por lo que planteó establecer “estrategias ad hoc”.

“Por eso decía, identifiquemos los casos. Si hay profesores que en el 2014 -que fue la fecha límite de admisión de docentes con sus títulos- que no los entregaron por diferentes problemas, es un grupo de maestros a los que hay que atender. El sistema falló y no permitió que pudiesen demostrar que tenían su título, entonces hagamos un proceso ad hoc para ellos. Pero aquí están aprovechando todos los que también creyeron que esto nunca iba a ocurrir, porque ya venían a lo largo de los años posponiendo y posponiendo”, aseveró.

En tanto, el exministro Idel Vexler mencionó que ha costado más de 15 años el lograr la meritocracia en el sector de la educación, para que todo lo avanzado “se rompa con esta ley”. “Me parece lo más inapropiado y que atenta contra la meritocracia y la carrera de los maestros del Perú”, acotó.

Para Vexler, estos maestros que han laborado en zonas difíciles del país, incluso por más de 25 años, “tienen el derecho de volver” a la carrera pública magisterial (incluso planteó que reciban un bono por su servicio). “Pero tienen que presentarse igual que todos los maestros. Si ellos perdieron la posibilidad de ser nombrados, es porque en el 2014 en la evaluación extraordinaria la mayoría no se presentó”, expresó.

“De todas maneras tienen que ir al concurso, a la evaluación, al igual que todos los maestros. Pero por trabajar desde 20 hasta algunos 30 años en zonas rurales en donde nadie quería ir, esos años de servicio podrían ser materia de una bonificación especial para este grupo de maestros. Pero igual tienen que dar la prueba calificadora, la evaluación de sus méritos y todos los requisitos que establece la ley de reforma magisterial”, detalló en otro momento.

Complicaciones

Carlos Silva, responsable de la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Minedu, comentó a este Diario que una norma de estas características, que permite la reincorporación de profesores sin ningún tipo de evaluación, “es un contrasentido a ese esfuerzo que busca mejorar la calidad de los docentes en las aulas”.

Además de la reposición de los 14 mil profesores (de tener el título profesional) sin concurso, advirtió que también se dispone la constitución de una comisión ejecutiva para analizar su reubicación, conforme a las nuevas escalas.

Esto también generaría un problema a nivel administrativo y presupuestario, pues las plazas ya están siendo ocupadas por profesores nombrados o, en su defecto, contratados (en ambos casos previo concurso).

“Para reponer a estos profesores los otros tendrían que dejar esas plazas. ¿Quién se afecta ahí? Principalmente los estudiantes: dejan de tener un profesor titulado, que ha demostrado idoneidad profesional en las evaluaciones, para ser cubiertos por otro que, aun teniendo el título, no ha demostrado idoneidad porque no ha pasado por ninguna evaluación”, cuestionó Carlos Silva.

Y respecto al hecho de reubicar a los docentes nombrados en otras instituciones para poner a los recién llegados, el funcionario estimó que también podría traer como consecuencia más demandas ante el Poder Judicial, pues se estaría vulnerando su derecho en docente que logró pasar los concursos.

Silva indicó que correspondía al ministro de Educación, Martín Benavides, señalar si iban a observar esta norma.

El primer ministro Walter Martos manifestó en una actividad en Ayacucho que con la ley aprobada por el Congreso se daría “un gran retroceso” y se afecta “tremendamente” la educación.

“Estaría retrasando totalmente y estaríamos dando un gran retroceso en lo que es la Ley de la Carrera [Pública] Magisterial, que es muy importante continuar impulsándola porque lo que se está buscando es la calidad de la enseñanza”, apuntó.

Línea del tiempo

1984: Se crea el nombramiento interino. Profesores sin título pedagógico pueden enseñar y al regularizar su título sean incorporados a la carrera pública magisterial de manera automática.

Se crea el nombramiento interino. Profesores sin título pedagógico pueden enseñar y al regularizar su título sean incorporados a la carrera pública magisterial de manera automática. 1990: Se establece que los docentes interinos podían ingresar a la carrera hasta el tercer nivel, según su tiempo de servicio, previa obtención del título.

Se establece que los docentes interinos podían ingresar a la carrera hasta el tercer nivel, según su tiempo de servicio, previa obtención del título. 2001: Se establece un plazo de tres años para que los docentes interinos obtengan su título pedagógico para su permanencia en el servicio.

Se establece un plazo de tres años para que los docentes interinos obtengan su título pedagógico para su permanencia en el servicio. 2004: Se otorga un nuevo plazo para que los docentes interinos obtengan su título pedagógico para su permanencia en el servicio.

Se otorga un nuevo plazo para que los docentes interinos obtengan su título pedagógico para su permanencia en el servicio. 2007: Se publica la Ley N° 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial, que establece que el ingreso a la carrera solo se realiza a través de concursos públicos.

Se publica la Ley N° 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial, que establece que el ingreso a la carrera solo se realiza a través de concursos públicos. 2012: Se estable un plazo de 2 años (hasta el 26/12/2014) para la obtención del título pedagógico a fin de que, previa evaluación, los docentes ingresen a la primera escala magisterial, caso contrario, eran retirados del servicio.

Se estable un plazo de 2 años (hasta el 26/12/2014) para la obtención del título pedagógico a fin de que, previa evaluación, los docentes ingresen a la primera escala magisterial, caso contrario, eran retirados del servicio. 2014: Se realizó la evaluación excepcional de docentes nombrados sin títulos. De los 14.863 interinos a nivel nacional se inscribieron en la evaluación 5.315. De ellos, 546 ingresaron a la carrera pública magisterial. Un total de 14.317 profesores interinos fueron retirados de la carrera. Este grupo comenzará a recurrir ante el Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.

