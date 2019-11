El proyecto minero Quellaveco, uno de los mayores yacimientos de cobre del país, a cargo de la empresa Anglo American Perú, atravesó una primera paralización el 15 de julio de este año. En aquella fecha, un grupo de personas se instaló en el puente Montalvo y otro grupo en la carretera Binacional, vía que une Moquegua, Tacna y llega hasta Desaguadero, la ciudad fronteriza con Bolivia. Por esos días, las protestas contra otro proyecto minero, Tía María, escalaban en la provincia de Islay.

Un día después, el Gobierno Regional de Moquegua informó a través de un comunicado que el paro de 24 horas era una “legítima acción cívica”. Las demandas incluían temas laborales y de contaminación. Por entonces, la empresa Anglo American informó que hay un total de 4.946 moqueguanos trabajando en Quellaveco.

El 27 de de julio, durante un desfile de Fiestas Patrias en la ciudad de Moquegua, un grupo de opositores al proyecto minero Quellaveco irrumpió la actividad y la Policía Nacional tuvo que emplear gases lacrimógenos para dispersarlos. El 12 de agosto, la población acató una paralización de manera indefinida por el presunto incumplimiento de acuerdos. Luego de 8 días, el 19 de agosto, los agricultores del Valle de Tumilaca acordaron, en una mesa de diálogo con el Gobierno nacional y el Gobierno Regional de Moquegua, liberar la carretera Binacional.

En la reunión, donde participaron representantes de la sociedad civil, de Anglo American y cuatro ministros de Estado, se acordó conformar una comisión multipartidaria – tripartita para verificar los daños ambientales y tomar acciones correctivas o sancionadoras.

Por su parte, Anglo American ofreció el adelanto de un fondo social de S/100 millones para el desarrollar de proyectos en la región y así recuperar la confianza de la población de Moquegua.

El acta de compromiso firmada el 19 de agosto en Moquegua para solucionar el conflicto social por Quellaveco.

Luego de la reunión en la que se firmó este documento, en la sede del Gobierno Regional de Moquegua, la comitiva se trasladó hasta el anexo El Molino, en Tumilaca. Ahí, los dirigentes y representantes del Valle de Tumilaca rechazaron el fondo de adelanto social que ofreció Anglo American. Un grupo agricultores pidió la cancelación del proyecto Quellaveco.

Las ideas y venidas en el diálogo

El último martes, la población del Valle de Tumilaca retomó la movilizaciones y bloqueos contra el proyecto minero Quellaveco. Según expresaron los manifestantes, el Gobierno nacional no habría cumplido con algunos acuerdos que se tomaron. Ellos se apostaron nuevamente en la carretera Binacional, restringido el paso de los vehículos y reabriendo el tránsito en lapsos de tiempo.

Cuando el 22 de agosto se instaló en Tumilaca una comisión mixta para atender las dudas de la población respecto a temas socioambientales relacionados a Quellaveco, los entonces ministros de Energía y Minas, y del Ambiente; la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), acudieron hasta la zona del proyecto minero para verificar los alcances del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El Ministerio del Ambiente (Minam) dijo en aquella ocasión que el monitoreo del recurso hídrico ya se realiza de manera participativa con la población en el comité de monitoreo ambiental participativo, que forma parte del Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera de Moquegua.

Tanto el Minem, Minam y representantes de la sociedad civil de Tumilaca firmaron un acta para dar inicio a un cronograma de actividades para aclarar aspectos ambientales del proyecto.

Luego, el 3 de setiembre, se suscribió el acta de instalación de los grupos de trabajo encargados del monitoreo hídrico, el tema medioambiental y el modelamiento de explotación del proyecto Quellaveco.

El entonces ministro Francisco Ísmodes en la suscripción del acta con Tumilaca. (Foto: Minem) Oscar Farje - MEM

Días después, el 29 de setiembre, se oficializó la conformación del Grupo de Trabajo de Tumilaca para instalar un espacio de diálogo entre el Ejecutivo y la población para aclarar temas socioambientales relacionados a Quellaveco. El equipo estaba encargado de elaborar un programa de actividades orientado a explicar y aclarar los alcances del EIA y sus modificatorias en los ejes hídrico, ambiental y de modelamiento del proyecto.

El titular el Minem, Juan Carlos Liu, realizó el 21 de octubre una visita inopinada a Quellaveco y se reunió con la población de Tumilaca, a quienes invocó continuar el diálogo. “Con las más amplia transparencia y priorizando el diálogo, como lo hemos hecho hasta ahora, sé que llegaremos a un entendimiento mutuo mediante el cual lograremos, en forma conjunta, el desarrollo de nuestro pueblo”, dijo el ministro Liu en aquella ocasión.

Finalmente, el 25 de octubre el titular del Minem acudió nuevamente a Moquegua, encabezando una comitiva multisectorial del Ejecutivo, para detallar los avances del grupo de trabajo. Por ejemplo, informó que se entregaron los instrumentos de gestión ambiental de Quellaveco al asesor técnico del Grupo Tumilaca. También se entregó, a la municipalidad de Torata y la Junta de Usuarios de Moquegua, el informe que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) elaboró sobre el proyecto.

La ANA envió la información respecto al inventario de fuentes naturales de agua, la resolución y expediente de delimitación de la cuenca de Moquegua, el derecho de uso de agua otorgado a AAQ e información sobre registros de caudales al asesor técnico del Grupo Tumilaca. El OEFA, asimismo, entregó una copia de la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) realizada entre el 2017 y 2018, así como información relacionada a la supervisión ambiental realizada al proyecto minero desde el 2015 a la fecha. Ambas entidades presentaron la metodología de monitoreo hidrobiológico.

El Ministerio de Salud, por otro lado, señaló que realizaba el monitoreo permanente de la calidad de las aguas en los puntos sensibles.

Sin embargo, en las demandas actuales de la población se sostiene que Quellaveco está contaminando el río principal que usan para la agricultura y el consumo humano de agua en el sector.

Este jueves, el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, dijo que la causa del paro indefinido contra Quellaveco es que el Estado no presentó la documentación correspondiente de forma oportuna en la mesa de diálogo. Además, que tampoco se comunicaron los resultados de las labores del Comité de Monitoreo Ambiental en la zona del proyecto.

“No se ha entregado oportunamente la documentación que se debió entregar a esta mesa que se ha constituido y, por otro lado, había el compromiso de informar sobre los costos, que podían implicar los análisis, la calidad de agua y otras labores más que debía hacer el comité y que iban a ser asumidos por el Ejecutivo, pero eso no se cumplió oportunamente y esa habría sido la razón del inicio de la huelga indefinida”, dijo Cuevas.

Agregó que exhortará a la sociedad civil de Tumilaca a retomar la mesa de diálogo con las autoridades.

Óscar Zeballos, dirigente de la sociedad civil y delegado ante el Comité de Monitoreo de acuerdos de la mesa de diálogo con Anglo American, explicó que hay dos posiciones en los diálogos sobre Quellaveco. Por una parte, el que mantienen ellos con la empresa y el Gobierno, y por otro lado el que impulsa la población de Tumilaca, “que es un tema más político que social”, dijo a El Comercio.

“En el Comité de Monitoreo seguimos trabajando, hemos avanzado en el tema del empleo, de contrataciones locales y en el monitoreo ambiental. Falta mucho aún, pero estamos en el camino de mantener el diálogo”, refirió. Este comité se estableció luego de las paralizaciones que se hicieron entre julio y agosto, mientras que “el tema de Tumilaca nace porque un grupo de agricultores, del Frente de Defensa de Moquegua, tenían una posición más radical”, explicó.

Agregó que actualmente están trabajando en nueve propuestas con la empresa y deslindaron de las protestas actuales que hay contra Quellaveco. Por otro lado, dijo que el paro no está teniendo que el respaldo que sus promotores preveían.

Además, Edén Vicente Cori, presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua, explicó que en una asamblea habían acordado apoyar por 48 horas esta medida de fuerza de la Comisión de río de Tumilaca, pero tampoco está teniendo un respaldo contundente.

“Lo que arguyen es que el Ejecutivo no ha tenido una gestión oportuna, que no hay ninguna intervención. El otro tema que plantea Tumilaca es no perder la calidad del agua, del medio ambiente. El tema principal es que no hay cosas concretas”, dijo.

