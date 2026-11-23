Lluvias feroces debido al fenómeno de El Niño azotaron la zona central de Piura desde la noche del domingo y la madrugada del lunes. Según múltiples videos distribuidos por redes sociales, en Tambogrande y Chulucanas, la población llegó a tener el agua hasta las rodillas. Esto fue confirmado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que a través de un comunicado indicó que la acumulación de precipitaciones llegó a 134 mm por día.

“Para hacernos una idea a qué equivale, primero hay que considerar que el milímetro es la unidad para medir cuánta lluvia cae. Si nos imaginamos una cubeta de un metro cuadrado, un milímetro equivale a un litro de agua. Es decir, en las zonas de Tambogrande y Chulucanas ha llovido tanto como el contenido de 134 botellas de un litro de agua vertidas dentro de la cubeta de 1m2, al lado de otra cubeta con la misma cantidad de agua, al lado de otra, al lado de otra…”. Así lo explicó el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, durante una entrevista en el nuevo programa “Al día con el fenómeno de El Niño”, en el canal de YouTube del diario El Comercio, conducido por el periodista Bruno Ortiz Bisso.

Según el especialista, durante el mes de noviembre el promedio de lluvias en esa zona no supera los 10 mm. “Ahora estamos hablando de más de 100 mm. Se trata de un inicio de temporada con medidas extremas, pero, lamentablemente, es lo que seguiremos observando en las siguientes semanas, pero con mayor intensidad hacia enero y febrero”, agregó Espajadillo Fernández.

Un evento extraordinario

Durante la charla, el vocero de Senamhi recordó que este fenómeno de El Niño no es un evento estacional, como una helada meteorológica o un evento de vientos costeros, que duran unos cuantos días. “El FEN es un evento que, así como demora en iniciar, calentarse y llegar a su punto máximo, también demora varios meses en irse. En el caso del de este año, se trata de un evento acoplado entre la atmósfera y el océano, que les hace retroalimentarse y mantener un calentamiento sostenido, no solo en Perú sino en todo el Pacífico ecuatorial. Ya la NOAA (la Oficina Nacional de la Atmósfera y el Océano de EE.UU.) ha señalado que este evento es extraordinario, de larga duración”, explica.

Durante la entrevista, Escajadillo indicó que cuando la NOAA se refiere a El Niño lo hace tras realizar mediciones de temperaturas en la zona central del Pacífico, entre Sudamérica y Australia. “Con esa información emiten sus comunicados sobre lo que llaman El Niño global”, dice.

De otro lado, se llama El Niño costero cuando el aumento de la temperatura se detecta frente a las costas de Ecuador y Perú (lo que se llama cuadrante 1+2), pese a que en el Pacífico central la temperatura del mar se mantiene normal. Esa medición está a cargo de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen). Además, porque se registran lluvias importantes en la costa peruana.

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“El FEN que estamos atravesando se le conoce también como El Niño canónico, porque no está restringido a alguna zona del Pacífico y porque no se trata de un calentamiento moderado, sino extraordinario y con un impacto igualmente extraordinario. De todo eso podemos dar cuenta por las temperaturas que está soportando la costa nacional”, concluye Escajadillo.

De acuerdo con el experto del Senamhi, es improbable que este FEN termine el mes que viene. “Esta condición extraordinaria de El Niño está prevista que se mantenga hasta febrero, pero eso no significa que vaya a dejar de llover en marzo porque el mar seguirá caliente. Se entiende que va a ir disminuyendo a condiciones de fuerte a moderada y, hacia el invierno, quizás ya esté en condiciones neutras”.

“Lo que nos espera para los próximos meses son condiciones cálidas, temperaturas extremas… no solo extremas, sino récord, sobre todo hacia finales de diciembre”, recalcó.