Naomí Meneses, hija de Sacarías Meneses Taco, afirmó que su padre falleció a consecuencia de una cirrosis hepática y no por un ataque durante los enfrentamientos registrados en los últimos días en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular, en el contexto de la etapa final de las Elecciones Generales 2021.

En entrevista con ATV+, la mujer indicó que su padre no acudió a las concentraciones realizadas en el frontis del JNE debido a que se encontraba grave de salud y no salía de su casa, por lo que negó que él haya recibido alguna golpiza.

Además, detalló que ella fue la quien llevó a su padre al hospital Dos de Mayo debido a que él perdió el conocimiento. Remarcó que la muerte ocurrió el 28 de junio y que no se le ha realizado una autopsia. Pidió que no especule con las causas del deceso de su progenitor.

“Él murió a los 56 años por una cirrosis hepática, así que no vengan a decir que ha muerto por otra cosa porque es mentira. En ningún momento ha muerto por otra cosa. Por favor, pido que me den protección a mí y a mi mamá por cualquier cosa que hagan contra nosotros. Tengo miedo”, expresó.

“No se ha hecho ninguna autopsia, mi papá no ha participado en ninguna protesta, ni nada, no ha ido (a los exteriores del JNE). Mi papá no podía caminar, ya no tenía fuerzas”, agregó.

“Él no fue atacado por nadie, él ya estaba enfermo, ya ni siquiera salía (de mi casa), sí trabajó en el partido (Perú Libre), no lo voy a negar, no pueden hablar mentiras”, manifestó Naomi Sacarías.

Esta mañana, el comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general PNP César Cervantes, descartó que la muerte del simpatizante de Perú Libre se haya producido por enfrentamientos con seguidores de Fuerza Popular en los exteriores del JNE.

