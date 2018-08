Venezolanos ingresan a Tumbes caminando | FOTOS y VIDEO

A solo dos días del inicio de la exigencia del pasaporte en Perú como requisito de ingreso, cientos de venezolanos apresuran su paso para llegar a la frontera de Zarumilla, en Tumbes, e ingresar a nuestro país.

Muchos de ellos, sin dinero, se arriesgan a caminar desde el puesto fronterizo hasta Tumbes. Otros suben como pueden a los vehículos que les ofrecen en Ecuador para traerlos gratis a Perú.

Abel Rodríguez y sus tres hermanos (Jhony, Danny y Jhony Pérez) llegaron anoche al puesto fronterizo de Zarumilla. Partieron hace una semana de Caracas con apenas US$ 250 para el viaje de los cuatro.

(Video: Ralph Zapata)

En Colombia se les acabó el dinero, y tocó ingeniárselas: lavar carros, 'pedir cola' (traslado gratis), y echarse a andar 4 kilómetros diarios. Llegaron a Ecuador y luego al puesto fronterizo de Tumbes. Sellaron sus tarjetas andinas y después iniciaron una caminata de 24 kilómetros hasta la ciudad de Tumbes.

Rodríguez dejó a su esposa y dos hijos, porque "la situación ya no alcanza para nada. No se puede comprar alimentos, ni medicinas. No alcanza para nada". De Tumbes viajarán a Chiclayo, donde su hermano Jimmy Pérez los espera. Él salió hace varios meses de Venezuela y encontró trabajo como barbero. Ahora todos esperan que el sacrificio haya valido la pena.

(Video: Ralph Zapata)

