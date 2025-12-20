En un plenario realizado este sábado, el partido Acción Popular acordó declarar la vacancia de Alfredo Barnechea por incumplir sus funciones como presidente del plan de gobierno. Además, se aprobó la ratificación del cese del cargo de Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral del partido e investigada por las irregularidades ocurridas en las elecciones primarias.

Así lo confirmó a El Comercio, Ricardo Burga, exparlamentario y dirigente de Acción Popular quien, además, indicó que no se aprobó la autorización a los militantes para que postulen por otros partidos en las Elecciones Generales 2026.

“Se ha aprobado por uninanimidad que no sucede eso. Lo otro es hacer un auditoria a las cuentas partidarias de los fondos públicos e ingresos de partidos, desde junio 2023 a la fecha”, apuntó.

“Ha habido dos acuerdos respecto del comité electoral. El primero, es que el mandato de Pajuelo terminó el 1 de diciembre y, lo segundo, es aceptar la renuncia con fecha de hoy de los demás integrantes del comité”, explicó Burga.

Nuevo Plenario Nacional el 27 de diciembre

El excongresista puntualizó que el próximo 27 de diciembre se realizará un plenario nacional para la elección de un nuevo comité electoral nacional y definir las reglas de juego para elegir a los candidatos para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.