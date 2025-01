La presidenta Dina Boluarte aseguró que ella no bajará la cabeza ante ningún tipo de “acoso político”, luego de haber declarado ante la Fiscalía de la Nación por varias horas en una de las investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público.

“No vamos a agachar la cabeza a ningún acoso político. Todo lo contrario, vamos a responder con más trabajo, con más obras, con más dedicación, con más servicio a nuestro pueblo”, aseveró este lunes.

Luego de retirarse del Ministerio Público, acudió al MUNI Ejecutivo Alcaldesas, que se venía realizando en el distrito de San Borja en presencia de varios ministros, y ahí dijo que las políticas mujeres que ocupan estos cargos “sufren acoso político en sus distritos y provincias”.

“Hermanas y hermanos, y los políticos que por mezquindad política o intereses de otra índole y porque todavía se mantiene en nuestra sociedad el machismo que no solo viene del varón sino también del machismo y envidia que viene de algunas mujeres”, mencionó Boluarte.

Discurso de Dina Boluarte

Horas antes, en el transcurso de la mañana del lunes 13 de enero, la jefa de Estado acudió a la citación de la Fiscalía de la Nación para brindar su “declaración indagatoria” por la investigación preliminar que se le sigue por presunta omisión de funciones o, alternativamente, abandono del cargo.

Este caso inició luego que se conociera que no informó al Consejo de Ministros ni al Congreso que quedaría temporalmente incapacitada para ejercer el cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 por una intervención quirúrgica a la que fue sometida.

La presidenta mencionó su citación al Ministerio Público para excusarse por llegar tarde al evento de San Borja. “Como ciudadana que cumple con su labor, estuve en la fiscalía de la Nación como siempre estuve, toda vez que se me ha notificado, y hoy no ha sido excepcional. Estuve ahí desde las 9 a.m. hasta aproximadamente la 1 p.m. respondiendo cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera”, aseguró.

Dina Boluarte volvió a minimizar las investigaciones en su contra al asegurar que le abren carpetas fiscales “por todo” y de una manera “concatenada”.

“Ya perdí la cuenta. No sé cuántas carpetas fiscales tengo. Por todo. Pero ninguna, y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja, ninguna por actos de corrupción. A nosotros nos podrán abrir mil carpetas porque la verdad las arman, y las arman con todo concatenado. Alguien suelta la noticia, lo viralizan, lo repiten y lo repiten y lo repiten y por cansancio o porque lo repiten y lo hacen muy rápido, abren las carpetas fiscales”, manifestó la presidenta.

Adicionalmente al caso por presunto abandono del cargo, Dina Boluarte también tiene investigaciones por el denominado caso Rolex, por presunto encubrimiento por el traslado a bordo del ‘cofre’ presidencial a un condominio en Asia en febrero del 2024, entre otros.

Boluarte fue más allá e incluso pidió a sus ministros que afronten sus propias investigaciones fiscales. “Les digo: coraje ministros. La verdad siempre va a estar al final del túnel, aunque mientras se llegue a la verdad nos hagan callejón oscuro”, les exhortó.