El nuevo abogado del expresidente Pedro Castillo, Sandro Balvin, indicó que se encuentran “reestructurando la defensa técnica” y que “la tarea va a ser excarcelarlo de la prisión preventiva para que pueda ser investigado en libertad”.

Sandro Balvin indicó, en entrevista con Exitosa, que la defensa va a ser “netamente constitucional” y revisarán si se respetó el debido proceso del vacado exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.

“Nosotros básicamente vamos a ver si se respetó las garantías constitucionales del debido proceso, en ese orden de ideas es que estamos orientando la estrategia técnica jurídica constitucional a utilizar todos los mecanismos legales para que él pueda ser investigado o procesado en libertad”, explicó el abogado.

“Vamos a ver si el acta de la vacancia fue expedida con vulneración de sus derechos fundamentales. Vamos a ver si la resolución que ordena su prisión preventiva fue expedida con vulneración de sus derechos fundamentales”, agregó.

Sandro Balvin también indicó que Pedro Castillo “debe tener el derecho a la comunicación”. “En todos los penales hay un teléfono público y todos los internos gozan de ese derecho de la comunicación. A comunicarse con su abogado, con su familia, con sus padres”, sostuvo.

“En ese sentido, yo creo que la presidenta Constitucional debe tener en cuenta y considerar ponerle un teléfono público para que el expresidente pueda comunicarse. Digo que se considere, no estoy imponiendo, es decisión de las autoridades”, agregó al respecto.

En otro momento de la entrevista, Sandro Balvin indicó que ya se ha reunido con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y detalló que fue contactado por la familia del expresidente con la intención de que asuma la defensa.

“La familia de Pedro Castillo me ha buscado y me ha pedido que asuma la defensa técnica. En ese sentido es que primero he conversado con el expresidente. Me he reunido ampliamente y bueno, el expresidente ha tomado la decisión de que yo asuma la defensa”, señaló.