El presidente de la República, Pedro Castillo, calificó este martes de “sesgada” a la prensa y la acusó de estar coludida con grupos de poder y de “mentirle al país” para forzar su destitución del cargo.

Durante una reunión con los licenciados de las Fuerzas Armadas en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, el mandatario aseveró que los medios de comunicación están coludidos con dichos grupos de poder para “forzar” la independencia de poderes.

“Ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada”, expresó el mandatario.

“Esos son los medios de comunicación que están sesgados, para mentirle al país coludidos con un grupo de poder que ha mancillado al pueblo peruano, un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país, y que están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes”, agregó.

En ese sentido, Castillo Terrones subrayó que existe una “intención macabra” de no solo ir en contra de su familia, sino de insistir con la vacancia presidencial en el Congreso de la República.

“Quiero dejar en claro que hay una intención macabra, no solamente ir en contra de la familia, no les importa ni lo que hacen con tu madre, con tu hija, con tus menores hijos, con tus hermanos, los compañeros de lucha, pero acá estamos”, subrayó.

“Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026, les guste o no les guste, porque esa es la democracia. Si quieren llegar acá, participen en un escenario democrático, que el pueblo los ponga, no la fuercen, no quiebren la institucionalidad, no quiebren la democracia, que por nuestra parte no la tendrán”, sentenció.