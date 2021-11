Una vez más el presidente Pedro Castillo mostró un discurso agresivo hacia la prensa. Desde Huancavelica, el mandatario cuestionó a los medios de comunicación que, según consideró, “tergiversan la realidad” por haber reportado que hubo reclamos y pedidos de vacancia cuando visitó a Arequipa.

“Ayer estuvimos en Arequipa (...) Debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo (...) y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto. Y encima, estos medios de comunicación piden que, en vez de darle agua a los pueblos, se les dé presupuesto para que hablen bien del Gobierno”, exclamó.

Este lunes, varios medios de comunicación difundieron un video de Pedro Castillo en Arequipa, donde en los exteriores de un restaurante se escuchan gritos de vacancia.

“Pero no me voy a permitir darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver el pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa”, exclamó el presidente luego de mencionar que vistió Arequipa, junto con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

Castillo en ese contexto expresó su “reconocimiento y gratitud a los medios de comunicación local y regional a nivel nacional” “porque ellos conocen la realidad, ellos saben dónde están los grandes problemas del país”.

