Alberto Borea defenderá a PPK ante nuevo pedido de vacancia

El ex senador Alberto Borea confirmó esta noche que será nuevamente el abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ante el segundo pedido de vacancia que presentó un sector de la oposición contra el economista en menos de tres meses, a raíz de sus presuntos vínculos con la firma brasileña Odebrecht.

En breve comunicación con El Comercio, Borea confirmó que el mandatario requirió de sus servicios y él aceptó.

“[El presidente Kuczynski] me ha pedido que sea su abogado en este tema, porque es lo mismo, es la repetición [del primer intento de destitución]”, manifestó.

Alberto Borea, además, evitó adelantar cuál será su estrategia para evitar que el jefe de Estado sea vacado.

“Un abogado debe tener claro que su primer rol es resguardar la estrategia”, acotó.

Hace unos días, el abogado constitucionalista dijo estar convencido que si PPK no le hubiera otorgado el indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori no estaría afrontando un nuevo pedido de vacancia en su contra.

“Yo creo que si él no lo hubiera indultado a Alberto Fujimori no estaríamos en esta situación, de eso estoy absolutamente convencido”, indicó a Radio Programas.

Asimismo, Alberto Borea aseveró que un nuevo proceso de destitución “deshace la institucionalidad” del país, porque las acusaciones sin sustento sobre las que se basa no justifican una solicitud de este tipo.

“Todo esto me hace recordar a un cómico muy celebrado de hace algunas décadas que decía: 'Estos son mis principios, si usted quiere también tengo estos otros'", consideró.

"Este sainete de Groucho Marx es lo que se está repitiendo el día de hoy”, enfatizó Alberto Borea.